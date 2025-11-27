En vivo
Juzgado rechaza tutela presentada a nombre de Daniel Quintero contra la Registraduría

La acción buscaba que la Registraduría Nacional del Estado Civil permitiera inscribir el comité promotor de la precandidatura presidencial de Daniel Quintero para 2026.

