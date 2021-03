“La niña lloraba mucho, no comía ni dormía”: testigo clave del caso de desaparición de Sara Sofía

Marisela, una mujer de origen venezolano que entabló amistad con Carolina Galván, mamá de la niña Sara Sofía Galván, reveló detalles desconocidos del caso de la desaparición de la menor en el sector de Patio Bonito, suroccidente de Bogotá.

"Es una gran mentira que le haya dado la hija a una señora. Nadie en Patio Bonito conocía a Carolina. La primera amistad que tuvo fue conmigo", narró la mujer.

"Ella me decía que Nilson le decía que no hablara conmigo ni con nadie", añadió.

Marisela contó, además, detalles estremecedores sobre el aparente sufrimiento de la niña en la versión sobre su muerte dada por la mamá (Carolina Galván).

"Me dio curiosidad por que a mí también se me murió un nieto, porque yo la veo demasiado tranquila. Me está diciendo fue el 28 de enero, no hace ni un mes. Ella me dice: 'No, ella estaba en Roma, la fui a buscar. Lloraba mucho, no comía tranquila ni dormía", declaró.

Publicidad

La testigo, además, refiere que Carolina Galván le contó sobre una promesa con Nilson Díaz a partir del supuesto fallecimiento de la menor.

"La promesa es que cuando se murió la niña, él estaba conmigo, me dijo que no me iba a abandonar nunca", agregó.