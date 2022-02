La particular amistad en la cárcel entre Emilio Tapia y Carlos Mattos

La relación que nació entre Emilio Tapia y Carlos Mattos en la UME (Unidad de Medidas Especiales) del complejo penitenciario y carcelario de Bogotá La Picota se hace cada día más fuerte.

Mattos, que convivió con Tapia 20 días durante noviembre de 2021 y ahí lo conoció, financió la reconstrucción de ese pabellón y entre él y Tapia lo dejaron como el mejor patio de cárcel.

Publicidad

En ese entonces, Tapia logró convencer a Matos de utilizar los servicios de su abogado Alejandro Sánchez, quien le cobró la bicoca de 780.000 dólares por gestionarle un preacuerdo con la Fiscalía.

La amistad entre ambos llegó a tal punto que Mattos no quería que lo trasladaran al pabellón Ere Sur, si Tapia no iba con él y se rehusó al traslado hasta que el director de la cárcel, coronel Wilmer José Valencia Ladrón de Guevara, dio la orden que lo trasladaran, así tuvieran que utilizar la fuerza.

Publicidad

Así fue como Mattos llegó un día lluvioso de diciembre, a las 12 de la noche al Ere Sur. Desde entonces, Mattos ha procurado que lleven a Tapia al Ere Sur, lo cual hasta ahora no ha ocurrido.

Ambos mantienen una comunicación permanente por WhatsApp, a pesar de que los celulares están prohibidos en los centros penitenciarios. Mattos consulta a Tapia sobre todos sus asuntos judiciales y personales. Si firma o no firma el preacuerdo con la Fiscalía. Si lo renegocia, si se queda en Bogotá. Si se traslada a Barranquilla. Si deja a su otro abogado Iván Cancino o si lo saca.

Publicidad

Y en lo personal, opina sobre la relación de Mattos con sus hijos, Isabella y Nicolás, su exesposa Loreta y sus hermanos José, Alfonso y Jorge. Inclusive, Tapia dice estar encargado de conseguir un comprador para la venta del avión y el barco de matos y circula las fotos entre posibles interesados.

Esta relación Mattos-Tapia no le ha causado ninguna gracia a la familia Mattos, que consideran que no le conviene y que, por el contrario, le puede generar nuevos problemas penales por los enredos de Tapia. El temor de los Matos no es para menos, porque Tapia está contando con un préstamo de Carlos Mattos para devolver los 70.000 millones, que desaparecieron del anticipo de Centros Poblados.

Publicidad

Mientras la familia Mattos está empanicada con los tentáculos de Tapia sobre la fortuna de Carlos, la esposa de Emilio Tapia viaja por el mundo en su avión, ya que matos lo puso a su disposición para que la lleve a Europa esta semana.

Le puede interesar: El 'Man', con Alberto Linero