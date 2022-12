La ruta que habría recorrido Rafael Uribe en crimen de Yuliana Samboní

Al conocer nuevos detalles de la acusación que tiene la Fiscalía en contra de Rafael Uribe Noguera por el asesinato de Yuliana Samboní, BLU Radio realizó la que sería la ruta del crimen de la pequeña de 7 años.



Los investigadores recogieron decenas de videos de cámaras de seguridad del recorrido que hizo la camioneta gris de Uribe Noguera y en uno de ellos se observa a la niña desesperada tratando de huir.



Hacia las 9:20 a.m. del 4 de diciembre de 2016, Rafael Uribe Noguera llegó al barrio Bosque Calderón, localidad de Chapinero, para cumplir el objetivo que no había logrado en dos ocasiones anteriores, llevarse consigo a Yuliana.



Después, el vehículo se detiene durante poco más de 2 minutos en la carrera Primera con calle 68, actual residencia del presunto asesino, y allí cruza algunas palabras con quien sería el vigilante para seguir su recorrido hacia el destino final, el edificio Equus 66. (Lea también: Rafael Uribe llevaba mujeres y travestis al Equus 66: empresa de vigilancia )



A las 9:45 a.m. llegó Uribe Noguera al edificio Equus y después de esa hora habría ocurrido la violación y el asesinato que tiene consternado al país.



Por otra parte, según la Fiscalía, el celador de turno Fernando Merchán, quien finalmente se suicidó, fue cómplice al mentir en la minuta de vigilancia asegurando que el apartamento estaba solo a las 3:40 p.m., hora en la que llegó Catalina Uribe Noguera, hermana del hoy imputado.



Cabe señalar que los investigadores encontraron en la oficina de Rafael Uribe varios juguetes sexuales y otros fetiches, así como cinco computadores que servirán para determinar si este sujeto acudía a una red de prostitución infantil. (Lea También: Fernando Merchán no tenía acreditación vigente para prestar vigilancia )