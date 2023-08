Las contradicciones entre el coronel Feria y la jefe de seguridad de Laura Sarabia por plata robada

Blu Radio tiene en exclusiva las declaraciones que rindieron ante la Procuraduría el jefe de protección presidencial, coronel Carlos Feria, y la teniente Sandy Alvernia, quien fuera la responsable del esquema de seguridad de la exjefa de gabinete del presidente Gustavo Petro, Laura Sarabia, dentro de la investigación disciplinaria que se adelanta contra la exfuncionaria por el uso aparentemente irregular del polígrafo de la Presidencia para averiguar si su exniñera, Marelbys Meza, se robó una bolsa con dinero de su casa, el pasado 29 de enero.

Tras leer y analizar en detalle las dos diligencias judiciales, que fueron rendidas entre el 24 de julio y el 8 de agosto bajo juramento, se pueden identificar por lo menos cuatro contradicciones sobre las circunstancias que rodearon el momento en el que Laura Sarabia se da cuenta de la pérdida de una bolsa negra que iba adentro de una maleta que ella pidió subir a su casa el viernes 27 de enero, las acciones posteriores a ese momento y los responsables de ordenar y ejecutar el uso del polígrafo para evaluar la confiabilidad de policías, funcionarios de la UNP y particulares en torno a esos hechos.

Una de las conclusiones más importantes a la que se llega tras leer las dos declaraciones es que mientras el coronel Carlos Feria, jefe de protección del Presidente Gustavo Petro descargó gran parte de la responsabilidad de lo sucedido con el uso del polígrafo y otras tareas de inteligencia en torno a este episodio en el coronel Óscar Dávila, quien aparentemente se suicidó a comienzos de junio en medio del escándalo, la teniente Sandy Alvernia no lo menciona en ninguna parte de su relato, ni durante los actos urgentes tras conocerse la pérdida del dinero de Laura Sarabia , ni durante la jornada posterior, cuando se les aplica el polígrafo a ella y a Marelbys Meza en la Presidencia de la República.

1. Cómo se entera la jefe de esquema de Laura Sarabia sobre la pérdida del dinero?

El Coronel Feria comenzó el relato de los hechos diciendo que se enteró de la pérdida de dinero de la casa de Laura Sarabia el 29 de enero, mientras él se encontraba de servicio en Villa de Leyva, por una llamada que recibió de la entonces jefe del esquema de seguridad de Sarabia, la teniente Sandy Alvernia.

El coronel Feria dijo ante la Procuraduría bajo la gravedad del juramento: “ella (la teniente Sandy) me llama que se había enterado a través del esposo de la doctora Laura sobre la pérdida de un dinero que iba al parecer en un bolso de la doctora Laura y que se le encomendó para que fuera a entregarlo a la residencia de la doctora Laura”.

En este punto hay una contradicción entre lo que dijo el coronel Feria y la declaración de la teniente Sandy Alvernia, quien contrario a lo que afirmó el oficial, aseguró ante la Procuraduría que ella se había enterado de la pérdida del dinero directamente por medio de mensajes y de una llamada que le hizo Laura Sarabia, quien a propósito, ese día, el 29 de enero, estaba en la misma ubicación con el coronel Carlos Feria, en Villa de Leyva, en un evento de gobierno liderado por el Presidente Gustavo Petro.

“El día 29 siendo las 12:30 del día recibo un mensaje de parte de la doctora Laura donde ella me solicita: Teniente, quién entregó la maleta que me indicó el día viernes llevar a la casa? A lo que yo respondo; yo doctora, yo misma la entregué, posterior a esto ella me escribe: a quién se la había entregado, que si alguien la había abierto? Yo le dije que no, que así como ella la dejó en el carro, una vez se fue al viaje yo me desplacé a la casa y se la entregué a la empleada”.

“Yo al ver estas preguntas le dije: doctora, pasó algo? Ella me llama y me dice: sí teniente, lo que pasa es que se me perdió una bolsa negra que estaba en esa maleta. Entonces yo le dije: doctora esto no puede pasar, voy a realizar las coordinaciones pertinentes porque esto no puede pasar, voy a investigar qué pudo pasar”, explicó la teniente Sandy ante la Procuraduría.

“En ese momento llamé a don Andrés, el esposo de la doctora Laura, no me contestó. Entonces le escribí al Whatsapp y le comenté lo que la doctora me estaba reportando. Que si por favor él podía buscar en la casa o preguntar a la empleada, porque yo entregué la maleta tal cual la dejó en el carro. Él me dice que el no estaba en casa, pero que cuando regresara él revisaba y que en casa no había nadie”, explicó la teniente Sandy.

2. A quién llamó el coronel Feria para que se encargara del caso y asesorara a la teniente Sandy?

En este punto de la historia, el coronel Feria declaró que Laura Sarabia no le había dado indicación alguna en torno a la pérdida del dinero y posteriormente dijo que le manifestó a la teniente Sandy “que se tranquilizara y que esperara la llamada del teniente coronel (Óscar) Dávila para que dentro de su experiencia en policía judicial establezca qué hacer al respecto”. “Yo me comuniqué con Dávila y le dije que se comunicara con la teniente Sandy, ella me informó sobre una novedad con la doctora Laura para que evaluara y coordinara las actividades a que hubiera lugar”, señaló el jefe de seguridad de la Presidencia.

Aquí hay otra contradicción entre lo dicho por el coronel Feria y la teniente Sandy, porque ella aseguró ante la Procuraduría: “ tomé contacto con mi coronel Carlos Feria, el jefe de la jefatura para la protección de Presidencia, quien estaba en ese preciso momento en Villa de Leyva con la doctora (Laura Sarabia) y le manifesté la situación, solicitándole apoyo con policía judicial para poder iniciar la investigación, mi coronel Feria me manifiesta que ya toma contacto con anticipativa, que es una coordinación de Presidencia, para apoyarme con la investigación”.

“Pasados unos minutos, me llama el señor mayor Muñoz Hernández Duván Andrés, integrante de coordinación anticipativa, quien me indica que mi coronel Feria le había manifestado que se comunicara conmigo para una situación especial que se había presentado en casa de la doctora Laura. Le comenté cuál era la situación y me dijo que estuviera atenta al teléfono porque en minutos me contactaría alguien de la Sijín”, señaló la teniente Sandy.

Queda la duda sobre si efectivamente el coronel Feria llamó al coronel Oscar Dávila y este designó al mayor Muñoz para que se encargara del caso, aunque llama la atención que según la teniente Sandy, Muñoz le dijo que quien le pidió que se comunicara con ella fue directamente el jefe de protección de la Presidencia.

3. Cuándo se produce el relevo de la teniente Sandy como jefe del esquema de protección de Laura Sarabia?

En su declaración ante la Procuraduría, el coronel Carlos Feria afirmó que el 29 de enero, mismo día en el que se descubre la pérdida del dinero de la casa de Laura Sarabia, él se comunicó con la oficial encargada de coordinar los esquemas de seguridad, para informarle que había que esperar al día siguiente, es decir el 30 de enero, para saber “la doctora Laura Sarabia qué manifestaba sobre su esquema de seguridad, para efectos de determinar si había que realizar algún cambio con el personal del esquema por la situación presentada”.

“Efectivamente, en la mañana de ese 30 (de enero), (Laura Sarabia) me cita al despacho y me manifestó su inconformismo, especialmente con la teniente Sandy, pues a ella personalmente se le había encomendado la tarea de entregar el bolso en la casa de la doctora Laura, y dijo que el esquema no le generaba confianza, por lo que le solicitó que le cambiara a su jefe de seguridad y algunas personas del esquema”, declaró el coronel Feria.

Sin embargo, la teniente Sandy tiene una versión distinta sobre el momento en el que es relevada del esquema de Laura Sarabia, pues relata que su salida se produjo el mismo domingo 29 de enero, día en el que se descubre la pérdida del dinero, y no el lunes 30, como lo asegura el coronel Feria: “yo todo el tiempo estuve fuera del edificio hasta siendo las 19:40 horas cuando recibo una llamada” de la oficial encargada de coordinar los esquemas de seguridad “donde me ordena y me notifica que quedo relevada del cargo en ese preciso momento y que debo presentarme al día siguiente, lunes, a las 7:30AM con un personal del esquema”

“Hay un detalle después de esa notificación, yo le dejé un mensaje a la doctora Laura informándole la orden que había recibido, que había sido relevada del cargo y que le agradecía infinitamente por la oportunidad de trabajo con ella, que estaba dispuesta a colaborar en lo que fuera para encontrar la verdad de lo que había pasado”, agregó la teniente Sandy, sobre el mensaje que le envió a Laura Sarabia el mismo 29 de enero, a diferencia de la versión del coronel Feria, que dice el relevo de la teniente supuestamente sucedió el lunes 30 de enero, luego de su reunión con Laura Sarabia en su despacho.

4. ¿Quién y cuándo decide el uso del polígrafo de la Presidencia para investigar la pérdida del dinero de Laura Sarabia?

En este punto también hay una diferencia entre las versiones del coronel Carlos Feria y de la teniente Sandy Alvernia, porque mientras el coronel Feria aseguró ante la Procuraduría que él había pedido citar al personal del esquema de Laura Sarabia el lunes 30 de enero “para que el coronel Dávila evalúe si hay necesidad de realizar una prueba de credibilidad y confiabilidad”, la teniente Sandy aseguró que en la llamada en la que le notificaron el domingo 29 de enero su relevo, le indicaron que “además yo debía presentar el polígrafo el día lunes”.

La teniente Sandy relató que el lunes 30 de enero, estando en formación frente al edificio Galán, “llegó el señor capitán Elkin (Augusto Gómez) era en ese momento jefe de poligrafía de Presidencia y me indica que yo, por ser la jefe del esquema, debía pasar de primera al polígrafo, efectivamente pasé a presentar el polígrafo”, y señala que estuvo en esa tarea entre las 8:30AM y las 12 del día.

El investigador le pregunta a la teniente Sandy quién la acompañó a hacer la prueba del polígrafo, a lo que ella responde que “fui con mi capitán Elkin (Augusto Gómez), jefe de poligrafía”.

Posteriormente el investigador le pregunta si ella se comunicó el lunes 30 de enero con el coronel Feria o con el coronel Dávila, a lo que ella responde que no tuvo contacto con ninguno de los dos.

Lo que dijo el coronel Carlos Feria sobre si Laura Sarabia supo sobre el uso del polígrafo

En su declaración ante la Procuraduría, el jefe de protección de la Casa de Nariño dijo que Laura Sarabia “me habló sobre el esquema de seguridad, me preguntó qué seguía después de la denuncia presentada y le dije que en temas de policía judicial no sabía mucho, pues no era mi experticia, le informé qué diligencias se realizarían y que por temas de transparencia se había citado al personal del esquema de seguridad el 30 en la mañana y que el coronel Dávila iba a evaluar si había la necesidad a quiénes debía hacérseles prueba de confiabilidad y credibilidad”.

La Procuraduría pregunta si Laura Sarabia le indicó sobre la necesidad de practicarle las pruebas a alguien en particular o si se interesó en su práctica, a lo que el coronel Feria respondió: “No, porque ella debía saber de qué se trata una prueba de esas, por lo que no hizo mayor énfasis al respecto ni hizo ninguna recomendación sobre su práctica, pues era el teniente coronel Dávila quien debía evaluar esa materia, porque el coronel Dávila tenía bajo su coordinación el grupo de estudios de seguridad, quienes manejan o realizan ese tipo de pruebas”.

La reunión del coronel Feria con el coronel Oscar Dávila

El coronel Carlos Feria relató ante la Procuraduría que el lunes 30 de enero sostuvo una reunión en la tarde noche con el coronel Oscar Dávila, en la que le informó que “de acuerdo con los actos urgentes y las personas que conocieron del hecho, se habían realizado tres pruebas de confiabilidad a la teniente Sandy, a un conductor del DAPRE y al patrullero Siza y a la señora Marelbys. La del patrullero Siza se repitió al día siguiente por el resultado que arrojó – inconclusa – yo le dije que si le había informado a la doctora Laura y me dijo que no, razón por la que le dije que fuéramos al despacho y le informara sobre los resultados de la prueba”.

Le pregunta la Procuraduría al coronel Feria si es común la práctica de una prueba de confiabilidad y credibilidad a una persona que no hace parte del esquema de seguridad o de las personas que van a ser vinculadas al DAPRE, a lo que el coronel Feria dice: “del periodo que llevamos, es la primera vez que se presentó la vulneración a la seguridad de un protegido, entonces no es común, porque no había pasado antes” y recuerda una parte clave: “dice recordar que con la doctora Laura (Sarabia) en noviembre o diciembre de 2022, se realizó la prueba a dos funcionarios del despacho”.

Le pregunta la Procuraduría si Laura Sarabia hizo algún comentario en relación con la prueba practicada a Marelbys Meza, a lo que el coronel Feria dice “no. El teniente coronel Dávila dio el resultado y en cuanto a Marelbys su resultado fue decepcionado (no la pasó)”.

Al final, el coronel Feria se “lava las manos” ante dos preguntas de la Procuraduría sobre si hay normatividad que regule la prueba de confiabilidad y credibilidad, porque señala que no sabe y que quienes saben al respecto son los poligrafistas.

Y hay una pregunta clave: “las decisiones que toma la coordinación anticipativa le son comunicadas a usted, por ejemplo, la toma de pruebas de confiabilidad? a lo que el coronel Feria responde “no, no deben ser consultadas conmigo, ellos tienen sus funciones y toman sus decisiones, tienen sus protocolos cuando se presentan este tipo de situaciones. Esa función es del grupo de estudios de seguridad y de acuerdo con el personal que trabaja con el coronel Dávila, lo asesora en el tema de las decisiones”.

Con base en estas declaraciones, la Procuraduría definirá en las próximas semanas si avanza o no en el proceso disciplinario contra la exjefa de gabinete del presidente Gustavo Petro, Laura Sarabia.