¿Le mintió el ‘Ñoño’ Elías a la Corte Suprema de Justicia sobre escándalo de Odebrecht?

BLU Radio conoció la indagatoria que rindió ante la Corte Suprema de Justicia el exsenador Bernardo Miguel ‘Noño’ Elías , en agosto del 2017, sobre su presunta participación en el escándalo de Odebrecht.

Hay por lo menos tres puntos en los que el exparlamentario cambió de versión lo que, según él, fue un cambio en la estrategia de defensa porque en ese momento se estaba defendiendo –sin juramento- y hoy quiere colaborar con la justicia y lograr una rebaja en su condena por los hechos.

El primero: le dijo a la corte que conoció al expresidente de Odebrech t, Eleuberto Martorelli, en agosto del 2014, durante la posesión del expresidente Juan Manuel Santos.

“Yo conocí al señor Martorelli en la posesión del presidente Santos. Eso fue, aquí esta, eso fue el 7 de agosto de 2014. Ahí lo, lo conocí, pero fue casual entre otras cosas. Una reunión de 2000, 3000 personas usted se podrá imaginar. Pero estábamos un grupo de congresistas, él llego cuando estábamos ya casi de salida, hablo con 2 o 3, no recuerdo. Se me acerco, creo que, no sé si tropezó con algo, con una sombrilla, con algo que había ahí y entonces, como que la gente miró, pa, y me dijo, nos presentamos, entonces se quedó hablando con otros y después me dijo a mí, usted es el doctor Elías, yo, si señor. Yo necesito hablar con usted. Dije, claro con mucho gusto, como no ve a mi interesar hablar con el presidente de una de las multinacionales más importantes del mundo en materia de construcción. Yo soy ingeniero civil, especialista en gerencia de construcciones y con muchos proyectos pa’ la costa en la cabeza. Entonces, a mí me gusta hablar los temas de ingeniería”, dijo.

“Él anotó mi número. Yo anoté el número de él. Y me dijo: llámeme más adelante. Cuando pueda le sacamos el minuto. Ahí conocí yo al señor Martorelli y según lo que escuché en sus declaraciones él dijo que había sido allí donde lo, y es totalmente cierto que ahí fue donde lo conocí”, manifestó en la diligencia.

Sobre este punto, el ‘Ñoño’ ha dicho que lo conoció mucho antes, justamente, en medio de ese acuerdo ilegal para ayudarles a agilizar la adición de Ocaña- Gamarra, de la Ruta del Sol II, por el cual habría recibido unos dineros por parte de la multinacional.

En segundo lugar, en la diligencia de indagatoria le dijo a la Corte Suprema de Justicia que no hizo gestiones ilegales ante la ANI o ante Andrade para lograr agilizar la adición de Ocaña-Gamarra, de la Ruta del Sol II y que no era un proyecto que pudiera agilizar o sacar adelante un senador de la República.

“Las gestiones mías fueron ante la ANI y fueron como lo dijo el doctor Andrade en su versión aquí, fueron gestiones que yo nunca lo presione indebidamente. Y estoy seguro doctor, señor magistrado, que no saldrá un funcionario que diga que yo lo presione, para esa obra o para cualquier otra indebidamente. Las gestiones mías fueron ante la ANI y fueron como lo dijo el doctor Andrade en su versión aquí, fueron gestiones que yo nunca lo presione indebidamente. Y estoy seguro doctor, señor magistrado, que no saldrá un funcionario que diga que yo lo presione, para esa obra o para cualquier otra indebidamente”, añadió.

“Es bien importante dejar eso claro aquí, que a la honorable Corte Suprema de Justicia le quede claro que no es un senador quien saca el proyecto de esta magnitud, que se necesita la orden del todo el CONPES, todo el CONFIS, DNP, Ministerio de transporte y una serie de cosas que de pronto desconozco”, agregó.

Sobre este punto, el ‘Ñoño’ dijo la semana pasada, ante el juicio contra Andrade, que, aunque el proyecto tenía avances hasta de un 95%, es decir, estaba casi listo, lo contactaron porque se necesitaban gestiones políticas para agilizarlo y que saliera adelante.

Finalmente, un tercer punto que fue controvertido es que el exsenador dijo que solo se reunió dos veces con Martorelli y que una de esas veces Andrade estuvo presente, pero que el expresidente de la ANI fue a su apartamento sin saber que estaba el expresidente de la multinacional en ese lugar.

“Comenzamos a hablar, temas. Dije, discúlpeme si no le gusto la cosa, no fue mi intención, este tipo me llamó, lo conocí así, pa, pa, pa. Si, sí, pero son concesionarias. El doctor Andrade es un tipo jodido y además de jodido fue un tipo que, que no luce ni siquiera metido en un problema de esos porque es un tipo que, serio, técnico. Es fue la famosa reunión con el Dr. Martorelli en mi apartamento que no fue, o sea, Andrade no sabía, el Dr. Andrade no sabía que Martorelli venía. Martorelli sabía que yo tenía una reunión con él, con el Dr. Andrade pero yo tampoco me imaginé, ni me veo pa’ que era. Yo la utilice fue pa’ hablar pa’ prácticamente las cosas de los distritos de riego y, y conocer más sobre la multinacional”, puntualizó el exsenador”, explicó Elías.

El exsenador Elías habló en el juicio contra Andrade de por lo menos 8 reuniones en donde se habrían discutido temas de la Ruta del Sol II.

Incluso, en una de esas reuniones, en febrero del 2014, dijo el ‘Ñoño’ que Martorelli había pedido reunirse con Andrade porque, supuestamente, ya le habían dado orden de presidencia para firmar el otrosí de Ocaña-Gamarra y quería que Andrade “se lo dijera en la cara”, reunión que, según el ‘Ñoño’, se hizo y en la cual, supuestamente Andrade se molestó por tanta “presión” pero dijo que sí iba a firmar la adición.