Los argumentos sobre la solicitud de libertad a favor de Diego Cadena

Este martes, el abogado Iván Cancino, que representa al también abogado Diego Cadena, le solicitó a la juez 22 de garantías de Bogotá que le otorgue la libertad a su cliente por vencimiento de términos, específicamente, dice el abogado, porque transcurrieron 254 días desde la presentación del escrito de acusación a la fecha y que aún no han iniciado el juicio en contra de su cliente, cuando lo máximo que permite la ley son 240 días, es decir, que ese término se habría pasado por 14 días.

Según Cancino, las demoras en el proceso han sido por culpa de la Fiscalía . Sin embargo, el fiscal del caso, Daniel Hernández argumentó todo lo contrario y habla de deslealtad por parte de la defensa.

El escrito de acusación contra Cadena como presunto responsable de los delitos de soborno y fraude procesal fue presentado el 22 de septiembre del 2020, correspondiéndole al juez caso tres de conocimiento de Bogotá. A la fecha, el término para iniciar el juicio estaría vencido.

“El tiempo transcurrido a hoy, 1 de junio del 2021, desde la presentación del escrito lo desglosa la defensa de la siguiente manera: 9 días del mes de septiembre del 2020, 31 días de octubre del 2020, 30 días del mes de noviembre del 2020, 31 días de diciembre del 2020, 31 días de enero del 2021, 29 días de febrero del 2021, 31 días de marzo del 2021, 30 días de abril del 2021, 31 de mayo del 2021 y 1 día de junio del 2021, transcurriendo 254 días desde la presentación del escrito de acusación sin que se iniciara audiencia de juicio oral por causas absolutamente ajenas a esta defensa”, argumentó Cancino.

Para el abogado, las demoras en el proceso han sido culpa de la Fiscalía, pues dijo, por ejemplo, que el 3, 9 y 18 de noviembre un investigador de la defensa envió un correo al fiscal del caso Daniel Hernández solicitándole el descubrimiento probatorio del caso, pero que fue hasta el 18 de noviembre que el fiscal Hernández contesta que el 23 de noviembre les hará entrega de las pruebas, es decir, “se tardó 20 días calendario para entregar los elementos materiales”.

Sin embargo, el fiscal del caso Daniel Hernández le dijo a la juez que las demoras en el proceso han sido por el actuar de la defensa de Cadena.

“No porque la Fiscalía haya incumplido, sino porque los investigadores de la defensa se presentaron sin los elementos adecuados para generar una copia forense, señora juez, así quedó en la constancia y se fijó fecha para el día de mañana o el día jueves. Inició desde este punto porque así usted podrá analizar que se ha actuado de manera desleal por parte de la defensa al momento de esta solicitud”, dijo.

“Es importante que no solo se base en las actas de las audiencias, sino que escuche la totalidad de los audios. El señor defensor dice que se le ha llamado la atención a la fiscalía en las dos audiencias preparatorias por no cumplir con el descubrimiento de las pruebas, pero se ha llamado la atención porque la defensa ha presentado algunas observaciones desleales frente al descubrimiento que hizo la fiscalía”, agregó el fiscal.

Incluso aseguró qué hay unos días que deberían descontarse por cuenta de un “acto desleal” de la defensa.

“El primer acto desleal es que se ejecutó constancia el 23 de noviembre frente al traslado de pruebas del caso que ordena la ley y sólo hasta el día 9 de febrero, transcurridos 7 días de noviembre, 31 días de diciembre, 31 días de enero y 9 días de febrero, la defensa en audiencia preparatoria hizo observaciones frente al descubrimiento, no se actuó transparentemente frente a la Fiscalía, no se informó de que faltaba información por aportar, que no se habían descubierto las 179 fugas en su totalidad, que habían elementos que no estaban bien digitalizados, la defensa se tomó todo el término para hacer esas observaciones”, concluyó.

El próximo 8 de junio, la juez 22 de garantías de Bogotá deberá dar a conocer su decisión sobre si deja o no en libertad al abogado Diego Cadena.