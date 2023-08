Los reveladores chats en la audiencia contra Nicolás Petro y Day Vásquez

En medio de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Nicolás Petro, el fiscal del caso reveló los chats que evidenciarían cómo el hijo del presidente Petro y su expareja Day Vásquez, recibieron dineros irregulares durante la campaña presidencial de 2022.

Estas conversaciones, extraídas del celular de Daysuris Vásquez y entregado por ella misma, arrojan luz sobre actividades financieras que hasta ahora no se conocían.

El 12 de mayo de 2021, Nicolás Petro y Daysuris Vásquez recibieron una suma de 24 millones de pesos, según consta en los mensajes.

2 de julio de 2021

Nicolás y Day hacen cálculos sobre el dinero que poseen para una casa. En la conversación, se menciona un préstamo utilizado para justificar la adquisición de una vivienda.

Day Vásquez: Quedarían 12 millones libres.

Nicolás Petro: Bueno.

Day: Haciendo todas las cuentas.

Nicolás: Con eso sobrevivimos un mes.

Day: Sí.

Nicolás: Pagaríamos el mes de agosto.

Day: Pero no se sabe si está completo.

Nicolás: Sí, esa es la otra.

Day: Porque es puro billete de 20.

Nicolás: Sí.

Day: Y el que cogí ahorita estaba flojo.

Nicolás: Ummm.

Nicolás: Bueno, entonces en vez de coger 18, yo cojo 15 para que pagues la universidad.

Day: ¿Y lo de Pichincha? ¿Eso es importante?

Nicolás: Bueno, eso aún no se sabe si se puede pagar. Tu universidad también es importante.

Day: Porque sí o sí necesitamos el préstamo para justificar lo de la casa. Y con eso me dijiste de la curul, quedé preocupada.

Nicolás: Sí...

14 de julio de 2021

Day menciona en otro chat que recibirían 240 millones de pesos y hacen cuentas del dinero por solicitud de Nicolás.

Day: Van a entregar 240 millones. Te anticipo. Tengo aparte la mitad del mueble, las cortinas y lo que hemos comprado. Todo es caro. Todo es plata. Se pagó el mes de agosto y los 10 que entregué. Ahí están las cuentas.

Nicolás: Ajá.

14 de julio de 2021 Day Vasquéz dice que recibirían 240 millones de pesos. Hacen cuenta del dinero por solicitud de Nicolás.

15 de julio de 2021

Day le reporta a Nicolás que faltan 300 mil pesos por cada fajo.

Day: en cada fajito de billete faltan 300 y 400

Nicolás: En serio?

Day: de verdad que de todas las fajitas falta plata. 300 o 400. Acabe de verificar.

Nicolás: mmmm grave.

Estos mensajes presentados en la audiencia mostrarían el ingreso injustificado de esos dineros a la pareja y así como su posible implicación en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en el año 2022.

En desarrollo...

Siga aquí en vivo la audiencia: