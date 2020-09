Mamá de Juliana Giraldo dice que ella era hostigada en retenes por su condición sexual

Gloria Díaz, mamá de Juliana Giraldo, asesinada por un soldado en Cauca, aseguró que su hija le había dicho que era objeto de presiones y asedios por su condición sexual. Añadió que Juliana le contaba que los militares siempre se le reían en la cara en los retenes porque en la cédula aparecía con un nombre diferente, por su condición de mujer trans.

“Cada que paso por un retén y siempre cuando me piden la cédula, yo aparezco con el nombre de Carlos Julio Giraldo Díaz. Ya como estoy de mujer, ahí dicen, cómo te llamas. Yo digo Juliana, me pasan la cédula, me dicen que cómo así que Juliana si aquí dice Carlos Julio, usted no es este”, dijo.

Me decía que le daba mucha rabia, pero le tocaba quedarse callada porque eran soldados. Contaba que estaba harta de la homofobia. Decía que a ella se le reían en la cara en la calle y no pasaba nada, pero que no admitía que la autoridad lo hiciera porque tenía nombre de chico e iba vestida de mujer

El asesinato de Juliana Giraldo tensó más este jueves la relación del Gobierno y la sociedad en momentos en que el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, está en el ojo del huracán por los abusos policiales y por su respuesta a una orden judicial sobre excesos de la fuerza pública.

Juliana Giraldo, una mujer trans de 38 años, recibió un disparo en la cabeza cuando viajaba en un automóvil junto con su marido y otras dos personas en cercanías de un punto llamado Guatemala, en el municipio de Miranda, en el departamento del Cauca.

Escuche este informe en Mañanas BLU: