Más de 4 años de prisión para peluquera por la muerte de joven durante cirugía estética irregular

La juez 64 penal de conocimiento de Bogotá condenó a Brenda Gissele Celeita Angarita a 51 meses de prisión, lo que representa 4 años y 3 meses de cárcel, además de una multa de 57 salarios mínimos vigentes y una inhabilidad por 51 meses para ejercer funciones públicas, por el delito de homicidio culposo.

La condenada, sin tener formación médica, practicó una liposucción a una mujer de 23 años en un salón de belleza de Bogotá. La víctima murió tras sufrir un paro respiratorio.

“La acusada comportaba un modo soberano, indeterminado, reiterado y riesgoso que ponía en juego la vida de sus pacientes, ya que carecía de control profesional, de un registro sanitario, de un título universitario en el área de la salud y, por ende, de la capacidad para poder ejercer dicha profesión y procedimiento”, describió la juez durante la lectura del fallo.

Según la investigación, los hechos ocurrieron el 15 de septiembre de 2023 en un salón de belleza ubicado en la localidad de Antonio Nariño. A ese lugar llegó Laura Sofía Amaya, una joven de 23 años que había regresado recientemente de España para visitar a su familia y realizarse una cirugía estética.



La joven fue referida a Celeita Angarita por conocidos que la recomendaban como “doctora Brenda”, debido a que en redes sociales publicaba imágenes de supuestos resultados exitosos de procedimientos estéticos. Convencida por la aparente experiencia, Amaya pagó siete millones de pesos para practicarse una liposucción.

Según la juez, el lugar donde se realizó la intervención no estaba habilitado como centro médico ni contaba con las condiciones mínimas de salubridad.

“Los dictámenes de Francisco Calle, Germán Beltrán y Luis Barragán acreditaron que la víctima presentó signos de incisiones quirúrgicas, hipoxia cerebral, falla multiorgánica y broncoaspiración. Se descartó intoxicación por alcohol o drogas, y esas valoraciones y actividades investigativas permitieron a Jorge Paredes analizar en conjunto dichos dictámenes para concluir que la causa de la muerte fue intoxicación por lidocaína, administrada en un contexto no controlado y sin personal idóneo”, explicó la justicia, asegurando que la conducta de la acusada produjo directamente la muerte de un ser humano, afectando el bien jurídico protegido de la vida.

Durante el procedimiento, la víctima sufrió convulsiones y fue trasladada de urgencias a un hospital, donde falleció horas después a causa de un paro cardiorrespiratorio. “Cuando la ciudadana empezó a tener complicaciones, le solicitó comprar una chocolatina para reanimarla”.

Durante el proceso, los conocidos de la víctima aseguraron que esta era una práctica regular de la condenada. “Lo relatado por Angie Gabriela Duarte, también amiga de la occisa, quien refirió que cuando le fue practicado el procedimiento de lipoescultura, ella también tuvo complicaciones y Brenda, al verla desfallecer, le dio una chocolatina y un jugo para recuperarse”.

Lo anterior, para la juez, es evidencia de que estaba acostumbrada a que sus pacientes presentaran debilidad ante el procedimiento y, por lo tanto, usaba el método de darles algo dulce para recomponer el cuerpo.

En redes sociales, Celeita Angarita ofrecía servicios de operaciones estéticas, mostrando fotografías de antes y después que atraían a mujeres. La víctima, según los investigadores, fue una más de las personas que confiaron en esas publicaciones sin imaginar el desenlace fatal.