Me han negado el derecho a tener un abogado: John Poulos, señalado asesino de Valentina Trespalacios

La audiencia que definiría si enviaban, o no, a la cárcel a John Poulos por el atroz asesinato de Valentina Trespalacios sorprendió no solo con las renuncias del abogado y la traductora, sino por las declaraciones del procesado, quien, a través de su traductora, manifestó que no se le han brindado las garantías suficientes para su defensa y que tampoco ha podido entender nada de lo que ha pasado en las audiencias.

“Advierto a quien viene a Colombia que los derechos no son facilitados. Mis opciones para conseguir un abogado han sido limitadas y eso ha ido en detrimento mío. He pedido en repetidas oportunidades a los guardias en el búnker y al capitán Quintero que me permitan hacer llamadas con un traductor; me han restringido la posibilidad de contactar abogados”, sostuvo Poulos.

“Me dijeron que me darían un traductor y solo lo he tenido para las audiencias, pero ninguno para mi representación; han dicho que tengo el derecho de tener un traductor y no me lo han garantizado. No me han tratado bien en este tema, espero que esta corte haga los cambios para que pueda defenderme lo mejor posible en este caso”, agregó el señalado.

Frente a estas declaraciones, el juez manifestó que el argumento de la traducción es “poco creíble” y que el Estado siempre le ha garantizado a John Poulos sus derechos durante todo el proceso en las audiencias preliminares.

Debido a lo accidentada que fue la audiencia y a las renuncias del abogado defensor y de la traductora, el juez suspendió la audiencia; se reanudará este miércoles a partir de las 9:00 de la mañana, y habrá tanto un nuevo traductor como un nuevo abogado, que será el defensor Juan Manuel Falla.