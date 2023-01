Renunció el abogado y la traductora de John Poulos durante la audiencia

Aparte de la renuncia de Martín Riascos como abogado defensor de John Poulos, durante la audiencia de este martes también renunció Martha Lucia Morales, la polémica traductora.

La traductora ha sido cuestionada, incluso, por Miguel Ángel del Río, el abogado de la familia de Valentina Trespalacios, quien había solicitado un cambio de traductor asegurando que la Morales no cuenta con los requisitos para poder llevar a cabo la audiencia.

Publicidad

Por eso, surgió la preocupación por parte del abogado del Río de que se pueda declarar la nulidad; la presencia de una traductora es fundamental para poder llevar a cabo esta diligencia, pues Poulos tiene derecho a estar acompañado por un traductor oficial que le explique lo que está pasando.

John Poulos aceptó la renuncia de su abogado defensor, Martin Riascos, y que sea el defensor público Juan Manuel Falla quien lo represente durante la audiencia que se adelanta.

John Nelson Poulos dijo durante la audiencia que no se le han brindado las garantías para su defensa y que no ha entendido nada de lo que ha pasado en las diligencias. El juez le manifestó a que si no ha conseguido un traductor de confianza para que lo asista, es una manifestación “poco creíble” y que el Estado le ha garantizado durante el proceso su defensa técnica desde de la Defensoría Pública.

Para la Procuraduría, es preocupante la renuncia de la traductora y solicita que se permita que la intérprete eleve la petición ante la autoridad respectiva para que se pueda decidir sobre el cambio de la traductora para John Poulos, para garantizar los derechos del procesado.

Publicidad

En la audiencia de imputación de cargos, Poulos no aceptó cargos imputados por la Fiscalía, que son: feminicidio agravado y ocultamiento y destrucción de material probatorio por el asesinato de la joven dJ Valentina Trespalacios.

Debido al cambio que deben hacer de la intérprete, la audiencia quedó suspendida y se reanudará mañana (miércoles), todo para que puedan conseguir una nueva traductora.