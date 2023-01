Investigan si ataque de celos de John Poulos habría sido por otra relación de Valentina Trespalacios

Blu Radio conoció el documento de la Fiscalía en el que una amiga de Valentina Trespalacios relata detalles de la relación que la DJ sostenía con el ciudadano norteamericano.

“Él le iba a realizar una consignación a Valentina desde Estados Unidos por un valor de 1.000 dólares, pero entonces Valentina se había ido para Aruba”, dice la mujer, quien advierte que Trespalacios hizo el viaje con otro hombre.

En el relato la mujer agrega: “Entonces no sabía cómo hacer para que 'JOHN' no se diera cuenta de que ella estaba por allá; entonces Valentina le dijo que tenía un toque por allá en otro lado, y fue cuando le dijo que necesitaba el dinero, entonces que me lo enviara a mí, ahí fue cuando 'JOHN' entonces por medio de la casa de cambio 'MONEY GRAM' me envía el dinero”.

La amiga de Valentina Trespalacios cuenta además que John Poulos le revisaba los amigos que tenía en Instagram y a quién seguía en esa red social: “Él contrató un investigador privado para que nos siguiera (…) y supimos porque él le dijo a ella que había contratado un investigador”.

En este documento también está la captura de pantalla de una conversación que habría sostenido por WhatsApp la joven DJ con su novio Poulos, donde se evidencia una vez más, los celos del estadounidense:

“Quién dijo que iré de fiesta, te hice videollamada, estoy con Manuela en su casa, fuimos a una conferencia de cannabis y ya, eso es todo, sí había más personas, pero yo no estoy con nadie, no sé de dónde sacas eso”, se lee en el mensaje a lo que Poulos responde: "ok".

Mañana será la audiencia donde la Fiscalía solicitará que John Poulos sea enviado a la cárcel, pues según pruebas que tiene el ente acusador, incluido el dictamen de Medicina Legal, Poulos estranguló a Valentina Trespalacios después de tener sexo con ella y golpearla brutalmente. Por el atroz crimen le fueron imputados al norteamericano los delitos de feminicidio agravado, ocultamiento, destrucción y alteración de elementos probatorios.

