"¿No sientes verguenza?": el 'Flaco' Solórzano y su crítica al abogado de John Poulos

Las redes sociales siguen hablando del triste caso de Valentina Trespalacios, quien fue asesinada aparentemente por su novio John Poulos ; la audiencia ha generado un revuelo alrededor de los abogados y la traductora, entre las diversas opiniones está la del reconocido actor el ‘Flaco’ Solorzano, quien crítico a los abogados por su labor.

“A propósito del supuesto asesino de la DJ’s y de todos los casos de corrupción de algunos políticos colombianos encuentro sin sentido el oficio de los abogados. ¿Cómo defender a alguien que sabemos que es culpable? Ese afán de buscar un error en el proceso para beneficiar”, aseveró el actor en su cuenta de Twitter sobre el caso que tiene en contra John Poulos.

Publicidad

El actor aseguró que todas estas fallas en la justicia colombiana solo buscan que el culpable tenga tiempo y a la final salga impune de sus acciones, cuando debería ser judicializado ante las pruebas que existen en su contra.

“Un bandido es lo menos ético que pueda existir. Postergar los juicios, aplazarlos con todas las excusas posibles para que el culpable salga favorecido es el resultado de una profesión aberrante”, añadió.

a un bandido es lo menos ético que pueda existir. Postergar los juicios, aplazarlos con todas las excusas posibles para que el culpable salga favorecido es el resultado de una profesión aberrante. Será que este tipo de abogados no sienten vergüenza de su conducta? — Fernando Solórzano (@FndoSolorzano) January 30, 2023

La opinión del reconocido actor ha generado un revuelo en redes sociales, en especial, por cientos de abogados que han criticado la postura de Solórzano.

Publicidad

"Precisamente, para eso vamos a una escuela de derecho. Para aprender. Como abogada, por ejemplo, no sería capaz de tener que besar y hacer escenas de hacer el amor con cuánto actor me toque, en razón del profesionalismo"; "Bueno. Para eso son los juicios y las garantías procesales, para que haya justicia para todos. Si hay algo peor que un culpable suelto es un inocente encerrado. Las garantías procuran porque eso no pase", son algunos comentarios.

El pasado lunes, 23 de enero, el país se conmocionó con la noticia de que el cuerpo encontrado en Bogotá por parte de un reciclador correspondía a la Dj Valentina Trespalacios , quien, aparentemente, fue asesinada por su novio norteamericano John Poulos.

Publicidad

Le puede interesar: 'Noticias del día'