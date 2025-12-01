Millonarios contratos y reuniones secretas: así funcionaba el entramado de la UNGRD

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por presunto concierto para comprar congresistas en favor de los proyectos de ley del gobierno del presidente Gustavo Petro. La investigación se inició gracias a la periodista Paula Bolívar, ganadora del premio Simón Bolívar, quien en entrevista con Mañanas Blu 10:30 describió las pruebas como “contundentes”.

"Según las pruebas entregadas por Olmedo López, Sneider Pinilla y María Alejandra Benavides, Velasco y Bonilla concertaron en una reunión conocida como el cónclave, el 27 de noviembre, y allí le dieron la orden a funcionarios públicos para 'comprar a los congresistas' y garantizar las mayorías en el Congreso", explicó Bolívar.

Ricardo Bonilla - Luis Fernando Velasco Foto: X - UNGRD

Desembolsos billonarios y reuniones clave

La periodista detalló que Bonilla autorizó un desembolso de 1,4 billones de pesos desde el Tesoro Nacional, divididos en dos pagos de 700.000 millones cada uno, en septiembre y diciembre de 2023.

"Este dinero no era para atender emergencias, sino que el ministro Bonilla le pedía cuentas a Olmedo López: 'Ojo, recuerde que me quedan 200,000 millones de pesos porque esa es mi plata, esa no es su plata'", relató Bolívar.



En el cónclave participaron varios ministros y altos funcionarios. Según la investigación: "Velasco explicó que la estrategia para lograr las mayorías en el Congreso era comprar a los congresistas a cambio de contratos, y expresó su preocupación por los costos: 'Están cobrando 80,000 millones de pesos. Voy a intentar bajar eso a 30,000 millones de pesos'.

Posteriormente, en reuniones del 14 y 15 de diciembre en el Ministerio de Hacienda, Bonilla presuntamente ordenó a López y Benavides conseguir tres contratos —Saravena, Cotorra y Carmen de Bolívar— por un total de 92,000 millones de pesos.

Comisión Interparlamentaria y extorsión política

Bolívar explicó cómo funcionaría esta comisión: "Es un puesto de poder donde seis congresistas extorsionan a los ministros de Hacienda para aprobar créditos a cambio de coimas. En el caso de la UNGRD, los reparos a un crédito de Fineter por 150 millones de dólares desaparecieron una vez que se aseguró el pago a través de contratos".



Eslabones pendientes

La periodista criticó la lentitud de la justicia, que permitió la salida del país de figuras clave: "Funcionarios como Carlos Ramón González y César Manrique salieron del país, y Jaime Ramírez Cobo, un asesor clave, hoy no se sabe dónde está. Los testimonios dejan claro el alcance de este entramado de corrupción", dijo Bolívar.

Publicidad

Sobre si el presidente Petro tenía conocimiento de las acciones, Bolívar fue cautelosa: "No sé si tenía conocimiento, pero todas las personas a su alrededor sí lo tenían. No puedo asegurar eso porque no tengo evidencia", concluyó.