Millonarios contratos y reuniones secretas: así funcionaba el entramado de la UNGRD

Según la investigación de la periodista Paula Bolívar, Ricardo Bonilla autorizó un desembolso de 1,4 billones de pesos desde el Tesoro Nacional, divididos en dos pagos de 700.000 millones cada uno, en septiembre y diciembre de 2023.

UNGRD: Fiscalía afirma que Guevara, Cobo, Velasco y Bonilla sabían de los contratos a congresistas
Fiscalía afirma que Guevara, Cobo, Velasco y Bonilla sabían de los contratos a congresistas.
Foto: AFP y redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de dic, 2025

