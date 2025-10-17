MinEducación avanza en investigación sobre título de Juliana Guerrero

El Ministerio de Educación Nacional avanza en la investigación que adelanta sobre la Fundación Universitaria San José, en la cual Juliana Guerrero habría obtenido el título de contadora pública. La entidad informó que, en cumplimiento de las funciones de inspección y vigilancia, ya ha realizado varios requerimientos de información a la institución para esclarecer los hechos.

De acuerdo con la cartera, la Fundación Universitaria San José ha entregado documentación detallada relacionada con el caso, así como los reportes exigidos por el ministerio y otras entidades, entre ellas el Icfes. Actualmente, la Subdirección de Inspección y Vigilancia consolida un primer informe sobre el proceso, dentro del marco del debido proceso administrativo.

Juliana Guerrero Foto: Blu Radio

El ministerio también confirmó que la universidad ha adoptado medidas internas, entre ellas la separación de algunos funcionarios de sus cargos, en atención a los reportes e información vinculada con la expedición de títulos. Desde la administración de la institución se indicó de manera oficial que estas decisiones buscan garantizar transparencia y facilitar las verificaciones correspondientes.

Las autoridades educativas enfatizaron que la universidad, en el marco de su autonomía, debe determinar si se presentó alguna irregularidad en sus procedimientos. En caso de que se identifique falsedad en documentos o conductas indebidas, el ministerio trasladará los hallazgos a las autoridades competentes para que se adelanten las investigaciones disciplinarias o penales pertinentes.



Con este proceso, el Ministerio de Educación reafirma su compromiso con la vigilancia de la calidad y legalidad en la educación superior, garantizando que las instituciones cumplan con los estándares establecidos y que los títulos emitidos tengan plena validez académica y legal.