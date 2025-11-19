En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bombardeos
Moción de censura a mindefensa
Verónica Alcocer
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / MinJusticia deberá capacitar a personal de las comisarías para atender casos de violencia de género

MinJusticia deberá capacitar a personal de las comisarías para atender casos de violencia de género

La Corte Constitucional ordenó implementar un plan de capacitación dirigido a los funcionarios y funcionarias de las comisarías de familia del país con el fin de fortalecer el enfoque de género.

Publicidad

Publicidad

Publicidad