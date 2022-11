Mintransporte por escándalo de narcotráfico en Aerocivil: “No me temblará la mano para sacarlos”

El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, calificó como preocupantes las denuncias conocidas este fin de semana acerca de la presunta participación de decenas de 100 funcionarios de la Aerocivil en una red de corrupción que permitía operaciones aéreas de narcotráfico, con la que se sacaba droga de aeropuertos clandestinos y legales, así como para meter en las mismas aeronaves toneladas de dinero en efectivo.

"Puede ser familiar mío, copartidario mío, pero no será admisible que alguien que esté involucrado con hechos de corrupción pertenezca al sector del Gobierno ni el transporte. Así sea el político que esté de por medio, si hay hechos de corrupción que afecten a personas del partido [Conservador], no me temblará la mano", sostuvo el funcionario.

El ministro Reyes, en entrevista con Mañanas Blu, aseguró que tomará todas las acciones a su alcance para poner fin a las irregularidades y sanear la entidad. De acuerdo con el ministro de Transporte, el relevo que pidió del secretario de la entidad, así como del jefe de la Oficina Jurídica, no se debe a una acusación de parte suya, pero justificó la salida de ambos funcionarios por la sensibilidad de las denuncias y la tranquilidad que requieren varios procesos contractuales en curso.

"Son muy preocupantes estas denuncias, son las que nos han llevado a tomar medidas de intervención en la Aerocivil, bajo la responsabilidad que tengo como cabeza del sector. La primera decisión que tomé fue pedirle a la procuradora, al contralor general y al fiscal su intervención inmediata. Este lunes tendremos presencia en la Aeronáutica Civil de comisiones designadas por los órganos de control, para empezar a indagar sobre estos hechos que se han denunciado y otros que aún quizás no conozcamos", declaró Reyes.

De acuerdo con el ministro Reyes, no habrá un juicio contra todos los funcionarios de la entidad y dijo que el hecho de que existan manzanas podridas no significa que toda la canasta esté dañada. Además, el funcionario dijo que ya entró en contactos con las autoridades de Estados Unidos para conocer cuáles son los datos que pueden aportar a la investigación.

"Yo pedí una cita con el embajador de Estados Unidos para conocer qué hechos e investigaciones tienen ellos adelantadas, que nos puedan ayudar con elementos de juicio. La vicefiscal me pidió información que tengamos nosotros"

Habla director (e) de Aerocivil

El capitán Francisco Ospina, director encargado de la Aeronáutica Civil, se refirió a las denuncias y aseguró que no está probado que se hubiesen apagado radares para permitir labores de narcotráfico, como dicen las denuncias.

“Los sistemas pueden fallar o ser mal manipulados por muchos motivos, que hayamos tenido alguna presunción de que haya sido con motivos ilícitos, hasta ahora no ha sido así", indicó el capitán Ospina.

El director (e) de la Aerocivil afirmó que no se tenía conocimiento de las denuncias y que la entidad irá hasta el fondo para establecer lo sucedido. " Hay que ser claros, no es que haya una situación sistemáticas de fallas o apagones de los radares. Tengo la referencia, desde agosto, con mi ingreso, de una falla de unos pocos minutos y otra de alrededor de una hora. No son cosas que sucedan todo el tiempo", declaró.

La investigación

El caso fue expuesto por la revista Semana, que lo catalogó como: "una olla podrida de denuncias por narcotráfico, contratos tramposos, estafas, venta de servicios y hasta nóminas paralelas con funcionarios fantasma que solo aparecen para cobrar los sueldos". Según lo reportado, "hay evidencias de una organización criminal dedicada a cobrar millonarias coimas por legalizar horas de vuelo y expedir licencias para los pilotos".

Y además el medio asegura que hay "cerca de 100 funcionarios presuntamente vinculados con redes de narcotráfico que apagan radares o los sacan en funcionamiento para que las avionetas puedan sacar estupefacientes del país o llegar con el dinero de las ventas".

