“Tenemos todas las evidencias de las denuncias que se han presentado”: sindicato de la Aerocivil

Luego de que se conociera de una serie de denuncias sobre presuntos casos de corrupción y nexos con el narcotráfico al interior de la Aeronáutica Civil en diferentes zonal de país y de contrataciones irregulares, las entidades nacionales comenzaron a pronunciarse sobre el caso e indicaron que desde este lunes ingresaran a las oficinas de la Aerocivil para tener conocimiento de primera mano y continuar con las investigaciones que vienen adelantando.

Parte de las reuniones que se adelantaran en las próximas horas, será entre el ministro de Transporte, Guillermo Francisco Reyes, con los 13 sindicatos que tiene la Aerocivil, quienes señalaron que días atrás enseñaron algunas denuncias y habían solicitado una reunión con el jefe de la cartera, pero nunca se dio.

“Yo hice una reunión de empalme con la viceministra, María Constanza, y con William Camargo donde les advertí de toda esta situación. El ministro nuca me ha contestado y ahora sale a decir pues que le preocupa que los sindicatos no tomen cartas en el asunto. Es decirle al señor ministro que, si las tomamos, que tenemos todas las evidencias de toda las cantidades de denuncias que se han presentado y que lo que pasa es que no nos han querido atender. Ese es un tema muy diferente”, explicó el vicepresidente de Cintra aeronáutico, Martín David Peñalosa Beltrán.

También hablaron del rumor que existe al interior de la entidad sobre nominas paralelas.

“La planta paralela en la Aerocivil viene de una data de más o menos unas seis administraciones atrás y efectivamente lo que han hecho los administradores y los directores entrantes es acrecentar esas nominas. Hay que tener en cuenta que tenemos una planta de personal de mas o menos 3.800 trabajadores. Tenemos aproximadamente 1.000 vacantes y tenemos por el orden de unos 700 contratos de prestación de servicio. No los tienen para suplir estas necesidades de personal eso es simplemente pura burocracia que tienen”, según explicó a Blu Radio Peñalosa Beltrán.

Desde el sindicato manifestaron que tienen varias denuncias de presuntos actos de corrupción y que hasta el momento no hay respuesta de los órganos de control; la Presidencia, la Vicepresidencia y la Secretaria de la Transparencia, pese a que tienen las suficientes evidencias.

