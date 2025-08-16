Mujer fue hallada sin vida en Manizales tras estar con su pareja: autoridades investigan

Un caso ha generado gran conmoción en la comunidad de Caldas, específicamente en el municipio de Manizales, luego de conocerse la noticia del fallecimiento de una mujer presuntamente a manos de su pareja.

Los hechos se registraron el pasado miércoles 13 de agosto, en la calle 20 con carrera 17, cuando la víctima, identificada como Angie Tatiana Guevara Giraldo, fue hallada sin vida con terribles quemaduras de más del 40 % en todo su cuerpo.

La mujer era madre de dos pequeños, de 7 y 12 años. Según reveló La Patria, las primeras hipótesis apuntan a que su pareja presuntamente le habría arrojado alcohol y prendido fuego mientras ella dormía. El hombre, por su parte, sostiene que ella misma se causó el daño.

Inicialmente, Angie fue intubada y trasladada a la unidad de cuidados intensivos del hospital de Caldas. En ese momento, Juan Felipe Álvarez, secretario del Interior (e) de Manizales, mencionó que la pareja había consumido bebidas embriagantes y sustancias psicoactivas.

"Se acostaron a dormir, pues se levantaron, tuvieron algún tipo de discusión y en medio de la discusión regaron alcohol y en la habitación estaban fumando y se prendió el colchón donde estaban estas dos personas, resultando mayoritariamente lesionada la mujer", comentó.

A pesar de los esfuerzos de las autoridades, Angie Tatiana falleció el mismo día a causa de las heridas.

Un día después del trágico hecho, su prima, Paula, y su tío, Mauricio, concedieron una entrevista a La Patria, donde desmintieron que Angie fuera trabajadora sexual, afirmando que era "una excelente madre, gran hija, muy trabajadora, echada para adelante".

Según dijeron, Angie se dedicaba a la venta de dulces, buscando el sustento diario para sus dos hijos, quienes estaban al cuidado de sus abuelos. El tío expresó su incomprensión de por qué Angie decidió quedarse en esa residencia con el sujeto señalado.

Los familiares revelaron que la mujer habría tenido una relación de cerca de 9 meses con el sujeto. Según el tío, el hombre ya la había agredido en una ocasión anterior, apuñalándola, lo que le requirió un tubo a tórax.

Dijeron que Angie no denunció estas agresiones previas porque él la amenazaba. Por ahora, el señalado se encuentra en libertad, mientras se adelanta la investigación de la Fiscalía por presunto feminicidio.