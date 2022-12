Mujer que denunció violación de jugadores de Santa Fe se aparta del caso

Blu Radio conoció que la Fiscalía llamó el pasado 15 de diciembre a comparecer a cinco jugadores de Independiente Santa Fe a una diligencia de reconocimiento en fila por parte de la mujer que en su momento denunció ser víctima de violación.

Sin embargo, pese a que los cinco jugadores se acudieron a la citación la diligencia judicial no se llevó a cabo porque la presunta víctima decidió no acudir y envió un correo electrónico diciendo que no le interesaba seguir con el proceso.

No obstante, la Fiscalía avanza en la práctica de pruebas tras concluir la primera fase de la investigación y, por ahora, fuentes del caso aseguran que se ha determinado que no hubo abuso sexual.

De ser archivado el caso, según la Fiscalía, no se descartaría la posibilidad de ordenar una investigación a la mujer por falsa denuncia.

-El expresidente Ernesto Samper rompió su silencio frente a las recientes decisiones relacionadas con el magnicidio del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado. Dice Samper que él es el más interesado en que se conozca la verdad.

-Donald Trump amenazó con cortar el financiamiento estadounidense a aquellos países que apoyen una resolución de la ONU que condena el reconocimiento de Washington de Jerusalén como capital de Israel.

-El Palmeiras de Brasil dice que todavía no ha recibido ninguna oferta oficial por el defensa colombiano Yerry Mina quien, se dice, iría al Barcelona de España este mismo diciembre.