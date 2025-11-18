Mujer revela carta que le escribió a su padre, quien la atacó por varios años, antes de denunciarlo

Daniela y Camila Bernal, dos hermanas, hicieron pública la historia de los maltratos y abusos que sufrieron a manos de su padre durante su infancia, en el podcast Más Allá del Silencio, de Rafael Poveda.

Según el relato de las hermanas, los episodios de violencia se intensificaron a partir del año 2012, momento en que su madre decidió regresar con el agresor tras meses de separación. Fue después de esta reunión familiar que Camila Bernal fue llevada por su padre a un viaje a Purificación, Tolima. Si bien los abusos ya habían ocurrido en menor medida años atrás, este viaje marcó una escalada en la intensidad y frecuencia de los actos.

Camila señaló que el viaje a Purificación ocurrió en 2015. En lugar de aceptar el alojamiento ofrecido por amigos, su padre la llevó a una habitación de hotel donde, valiéndose de engaños y juegos, cometía los actos de violencia.

Hermanas denuncian ataques de los que fueron victimas presuntamente a manos de su papá Foto: Más Allá del Silencio

"En las noches yo me despertaba desnuda, con el cuerpo lleno de aceite, me tocaba mis partes íntimas, las besaba, pero siempre hablando como si yo fuera una niña pequeña, diciéndome que jugáramos", relató. Entre lágrimas, Camila narró que el hombre la besaba y tocaba, incluso utilizando videos para adultos para "recrear" las escenas.



Un aspecto aún más doloroso de la historia fue revelado por su hermana, Daniela Bernal, quien, al enterarse de la situación, permitió que el abuso se extendiera hacia ella, creyendo que así protegería a Camila.

Daniela compartió más detalles sobre los métodos del victimario: "Él compraba aceites, entonces él decía que eran para la barba, pero era para usarlo con nosotras. A mí también me decía lo de que imaginara que su cuerpo era un resbaladero. Una vez sacó una Nutella, él se la untó y me obligó a quitársela", dijo.

El caso tomó un giro en 2017 cuando Camila finalmente le confió lo ocurrido a un profesor, quien la ayudó a contárselo a su madre. La reacción inicial del padre fue de negación, acusando a la joven de "distorsionar la realidad" y de dañar a la familia.

Aunque se inició un proceso judicial, las hermanas dependían económicamente de su padre y, por esta razón, prefirieron no avanzar con la denuncia.

La situación escaló definitivamente en 2020 al revelarse otro caso. A la madre de Daniela y Camila llegó un audio comprometedor enviado por su propio hermano, el cual contenía la denuncia de abuso de su hija de ocho años contra el mismo hombre.

Carta de mujer a su padre, del cual fue víctima de abuso

Ante este nuevo y grave indicio, Daniela tomó la determinación de actuar. Le escribió una carta a su padre, anunciándole su intención de emprender un proceso legal en su contra, y se la envió por mensaje. La carta decía:

"Papi este dia, este momento va a marcar un antes y un después en mi vida, porque por primera vez a mis 22 años quiero ser yo quién decide, quién avanza, quién quiere para si sin importar los demás lograr sentirse en paz, y nada mejor que empezar esa etapa con lo que más pesa, lo que más duele, lo que más me atormenta... Mi papá. En los próximos días voy a hacer realidad eso que pensaste que yo jamás haría y voy a hacer mi denuncia por el abuso que recibí durante tantos años a manos tuyas, eso nunca estuvo bien y no, nunca lo permití, yo era una niña! que después fue adolescente, no fue justo conmigo así como no lo fue con Cami que tu hicieras de nosotras tus muñecas, hago esto porque aparte de afectar mi vida personal, mi sueño, mi alimentación y tantas cosas, me ha convertido en una persona triste e insegura y tú, sólo vives sin remordimiento y feliz y no puedo permitir eso más, que alguien tan malo siga haciendo daño sin remordimientos ni consecuencias".

Mujer revela carta que le escribió a su padre, quien la atacó por varios años, antes de denunciarlo Foto: Más Allá del Silencio

El agresor fue inicialmente condenado a 12 años por acceso carnal en el caso de su sobrina, pero apeló la decisión. Gracias a la denuncia de su hija Daniela, el sujeto fue capturado por el CTI y el Ejército mientras salía de su residencia.