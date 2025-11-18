En vivo
Mujer revela carta que le escribió a su padre, quien la atacó por varios años, antes de denunciarlo

Mujer revela carta que le escribió a su padre, quien la atacó por varios años, antes de denunciarlo

Daniela compartió detalles sobre los métodos de su padre: "Él compraba aceites, entonces decía que eran para la barba, pero era para usarlo con nosotras. A mí también me decía lo de que imaginara que su cuerpo era un rodadero".

Hermanas denuncian ataques de los que fueron victimas presuntamente a manos de su papá
Hermanas denuncian ataques de los que fueron victimas presuntamente a manos de su papá
Foto: Más Allá del Silencio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de nov, 2025

