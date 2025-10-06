La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia negó la solicitud de nulidad presentada por la defensa del representante a la Cámara Miguel Polo Polo, dentro del proceso que se le sigue por el presunto delito de hostigamiento agravado, tras la divulgación de publicaciones en su cuenta de la red social X en noviembre de 2023.

De acuerdo con la acusación, Polo Polo habría publicado el 14 de noviembre de 2023 un mensaje en el que escribió: “¡Gloria a los soldados, plomo a los guerrilleros!”, acompañado de un video en el que se incineraba una bandera del grupo M-19. Horas más tarde, el congresista compartió otro video en el que se quemaba una efigie cubierta con la bandera del mismo movimiento y el rostro del presidente Gustavo Petro, exintegrante de esa organización.

La defensa del congresista alegó que la Sala Especial de Instrucción agregó nuevos hechos no contemplados y conocidos por el congresista, lo que según el abogado, violaría el principio al debido proceso. Por tal motivo, solicitó la nulidad para pausar el juicio.

Niegan nulidad en el proceso contra Miguel Polo Polo por presunto hostigamiento agravado

En consecuencia, la Corte Suprema ratificó que “contrario a lo afirmado por el solicitante, para esta Sala no resulta sorpresiva la afirmación contenida en la resolución de acusación, según la cual, las publicaciones compartidas constituían una incitación a la eliminación física tanto de miembros del M-19 como de figuras políticas o militantes afines a dicha ideología”.

La Sala decretó testimonios de varios funcionarios públicos, entre ellos el del presidente de la República Gustavo Petro Urrego; la vicepresidente Francia Márquez Mina; y la senadora María José Pizarro.

La defensa elevó recurso de apelación ante la Sala de Casación Penal en relación con la negativa de declarar la nulidad.