“No acepto cargos, señor juez”: Aida Merlano sobre su fuga

Durante la audiencia de imputación de cargos, Aida Merlano se declaró inocente, no aceptó los cargos por haberse volado de la cárcel, pese a que el país entero vio los videos de su cinematográfica fuga el primero de octubre de 2019, día en el que asistió a una supuesta cita odontológica y se lanzó por la ventana, sujetándose de una soga, cayó al suelo, salió corriendo y la recogió un hombre en una moto; posteriormente, apareció en Venezuela, y el pasado 31 de marzo llegó a Colombia deportada.

El supuesto propósito de Aida Merlano es contar la verdad sobre todo lo que dice saber, esto implica delatar a los clanes de la costa más poderosos, pues, según ella, Alex Char y Julio Gerlein fueron quienes financiaron y organizaron su fuga.

Y es que, por esta fuga, Merlano está rindiéndole cuentas a la justicia y podría obtener una tercera condena, ya que tiene dos que le impuso la Corte Suprema , al encontrarla penalmente responsable por los delitos de concierto para delinquir, corrupción al sufragante y violación de topes o límites de gastos electorales en la campaña del 2018.

En la intervención durante la audiencia, la Fiscalía pidió una nueva medida de aseguramiento contra Aida Merlano por dos razones: por el riesgo de una nueva fuga y porque representa un peligro para la sociedad. Además, el fiscal del caso leyó un testimonio de un hombre que fue escolta de la excongresista hace diez años y cuya investigación ya está archivada por el ente acusador, según su abogado, Miguel Ángel del Río.

El testimonio es el siguiente: “Yo estaba trabajando en calidad de escolta de la señora Aida Merlano Rebolledo, diputada del departamento del Atlántico, en esos momentos me encontraba suspendido por problemas de indisciplina y entonces yo tenía sueldo por la Gobernación. Ella uso mi tarjeta de pago, cobró los meses de abril y mayo, y nada más le enviaba a mi mujer 300.000 pesos cuando mi sueldo es de 1.800.000 pesos. El resto se lo quedaba”.

Según la noticia criminal, el hombre se quejó y le manifestó que él iba a cobrar su sueldo completo: “Entonces ella se dio cuenta y me llamó amenazándome que si cobraba el sueldo me iba a matar. Fue a mi casa a amedrentar a mi mujer, a mis hijos, diciéndoles que me compraran un seguro de vida, porque me iban a matar”.

El abogado Miguel Ángel del Rio se opuso rotundamente a la medida de aseguramiento contra su cliente, además solicitó que Aida Merlano fuera acogida bajo el principio de oportunidad. El próximo 9 de mayo, a las 10:00 de la mañana, el juez determinará el futuro judicial de la exsenadora en este proceso, pues decidirá si le otorga o no medida de aseguramiento por el delito de fuga de presos.

