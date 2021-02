Varios de la UP incluso fueron amigos míos: Maza Márquez habla sobre citación a JEP

El general en retiro Miguel Maza Márquez habló con Meridiano BLU sobre la citación de la JEP a declarar por el caso de la Unión Patriótica asegurando que no le “sorprende pues durante mucho tiempo” quiso colaborar de forma voluntaria.

Maza Márquez aseguró que no “cree” que lo sindiquen de nada pues incluso muchos de “ellos” fueron “sus amigos”.

“Acuérdense que Bernardo Jaramillo decía que el único general con el que se podía hablar era conmigo”, dijo.

Agregó que incluso, en la época, el entonces vicepresidente de la UP Hernán Motta Motta, le envió una carta en la que lo “felicitan por todo lo que se hizo a favor y en defensa de esa organización”, aseguró.

De la citación a la JEP dijo que, si bien no le sorprende, sí le llama la atención. “No me sorprende porque yo durante mucho tiempo de manera voluntaria quise colaborar con la JEP, pero ese organismo no lo consideró y ahora me llama la atención que se me cite de manera voluntaria para que colabore en lo que tiene que ver con el exterminio de la Unión Patriótica”, aseveró.

Fue tajante al aseverar que no tuvo “absolutamente nada que ver” con el exterminio de la UP.

“Los extraditables empezaron a lucha no solamente contra la UP, sino contra el Estado, incluso yo fui víctima de siete atentados, pero en términos generales creo que se llevó a cabo una labor significativa”, afirmó.

“Lo importante de todo esto es que el DAS fue el que logró detectar la presencia de mercenarios contratados por el paramilitarismo de Puerto Boyacá, donde se armaron”, aseguró.

El general (r) Miguel Maza Márquez, exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) entre 1985 y 1991, enfrentará un nuevo caso ante la JEP: el exterminio de miembros de la Unión Patriótica.

En 2018, el oficial en retiro suscribió un acta de sometimiento a la JEP, con la que esperaba alcanzar el beneficio de "libertad transitoria inmediata" y una revisión a la condena de 30 años de cárcel por el magnicidio de Luis Carlos Galán, perpetrado el 18 de agosto de 1989 en la plaza central de Soacha.