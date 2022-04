"No había civiles en el momento de los disparos; estaban armados y eran un blanco lícito": Ejército

El comandante de la División de Aviación de Asalto Aéreo del Ejército, general Juan Carlos Correa Consuegra, habló en Mañanas BLU de la operación que dejó 11 muertos en el caserío Alto Remanso de Puerto Leguízamo, Putumayo . El oficial respondió a los cuestionamientos que catalogan la acción como un "falso positivo" y aseguró que no había civiles en el momento de los disparos.

"Población civil no había. El primer día había aproximadamente unas 300 personas. Estamos observando y no se discutió ninguna operación por el riesgo, al segundo día ya había 100, porque algunos vendieron o compraron sus actividades, se habían ido. Nuestros hombres estaban vigilando , como lo reportan en sus comunicaciones. Al otro día, a las 6:40 de la mañana no había población civil, no combatientes. Estábamos observando", sostuvo el oficial.

De acuerdo con la versión del Ejército, a las 6:40 de la mañana del 28 de marzo, uno de los puntos de vigilancia y observación detectó a tres personas con armamento, vestidos de civil, pertenecientes a la estructura. "Están ahí y alistándose a salir, en el embarcadero, en un área que queda a un lado del caserío, no dentro, sino en el borde de río. Se ve que están listos para salir, que están armados y se convierten en un blanco lícito", declaró el oficial.

El comandante de la División de Aviación de Asalto Aéreo del Ejército aseguró que el operativo en el caserío Alto Remanso de Puerto Leguízamo se desarrolló en el marco del derecho internacional humanitario, "que está precisamente diseñado para actividades armadas en contra de estos grupos ilegales (...) Aquí no estamos hablando de matar, sino de cumplir un mandato constitucional".

El general Correa Consuegra aseguró que en el combate que se produjo primó la protección de la población y que las labores de inteligencia se extendieron durante tres días, lapso en el cual se identificaron claramente las actividades que se desarrollaban en el lugar.

"Son unas actividades ilícitas que realiza la estructura ilegal 48 para obtener y comprar la pasta base de coca de los pobladores que tienen ellos cultivando, para llevarlo a los laboratorios. Si hablamos específicamente del sitio Alto Remanso, durante toda la inteligencia se pudo identificar que en el mes de enero, febrero y marzo, de este año, en cada uno de los sitios se hicieron más de cinco actividades de esas ilícitas . La población lo ve o lo muestra como un bazar, pero hay que entender que ahí hay un ciclo vicioso del narcotráfico", dijo el oficial.

"Llegamos al área del objetivo a buscar la presencia de ese grupo armado, estuvimos tres días observando para diferenciar los combatientes de los no combatientes. Sí hubo esas actividades. Nosotros lo vimos, en algunos medios se ve, de uno de nuestros hombres que hizo la vigilancia, donde se observa a un miembro de la estructura armada y se ve claro que tiene un fusil con mira y está vestido con prendas civiles y que en ese mismo punto pasa una mujer tras un menor. Precisamente eso demuestra que nosotros, aparte de ver la estructura y si hay población civil, nosotros no actuamos", agregó.

De acuerdo con las Fuerzas Militares, quien animaba la actividad deportiva reconoció que había un equipo de "Comandos de frontera" al que se le pidió asistir a la cancha de fútbol pues de otra manera perderían por 'W'. "En las mismas actividades ellos son conscientes de que están jugando un partido con un grupo ilegal. No se hace absolutamente nada", afirmó el general Correa.