La comunidad de la vereda Tilata ubicada en el municipio de Chocontá, Cundinamarca, está atónita por el atroz caso de tortura a un niño de tan solo 9 años, a quien al parecer le amarraron sus genitales para que no se orinara en sus pantalones en la Fundación Hogar Monserrate.

Marcelina, una mujer de 78 años que trabajó en la fundación Hogar Monserrate por más de 40 años, nos brindó su testimonio, ella fue apodada por el fundador de la institución, el padre Benedito Arbeláez, como "buena mujer".

"El padre era un ángel, él fundó el lugar solito con los niños, siempre eran varios niños y yo iba a ayudarle en lo que pudiera, en los cuartos uno si olía orines, pero el padre a la orilla del río pedía que lavaran las sábanas, es que son niños", indicó Marcelina.

Marcelina, voluntaria de fundación donde habrían torturado a menor en Chocontá

El padre estuvo en la fundación sirviendo a los niños, hasta que un día solicitó ayuda de unas monjas, "estaban a la orilla del río, el padre le pidió a los niños que las llamaran y así se quedaron, cuidaron a esos niños como suyos, nunca escuché que golpearan a los niños, regañarlos sí, ponerles una disciplina, los niños son necios, pero los trataban con cariño, con amor", recuerda la voluntaria.

Con los años, el color de la fundación se fue apagando con la muerte del padre, "llegaron otras monjas, hace unos seis años tal vez; con la llegada de la pandemia, como yo era la mayor, me pidieron sutilmente que me retirara, para cuidarme, pero esa alegría de los niños jugando con las motos, recogiendo frutas, los voluntarios que venían, las festividades en la iglesia, todo eso cambió".

Conmocionada y con lágrimas en los ojos por la situación en la que está involucrada la fundación, Marcelina aún no lo puede creer, "no lo puedo entender, me duele, me duele mucho, esto nunca había pasado, los niños no habían sido castigados así, antes algunos jóvenes venían a buscar al padre, a él lo querían mucho".

Por el momento, las autoridades del ICBF y la Fiscalía General de la Nación se encuentran en la Fundación Hogar Monserrate para esclarecer los hechos que dejaron al niño con heridas graves en sus genitales.

Escuche la información completa en el audio adjunto: