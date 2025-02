No se puede suspender órdenes de captura extranjeras: minjusticia sobre alias 'Araña'

La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, se pronunció sobre el controvertido caso de Diego Marín, conocido como ‘Papá Pitufo’ o el zar del contrabando, quien recientemente que pidió asilo político en Portugal, donde está a la espera de su extradición. Esto, ¿legalmente es posible o tiene implicaciones entre los países?

Asimismo, la funcionaria habló sobre Andrés Rojas, alias 'Araña' y miembro de la disidencia de las Farc conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, quien fue retenido este miércoles en Bogotá.

En diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, subrayó que las órdenes de captura emitidas por Interpol son obligatorias y cumplen protocolos internacionales.

Según la ministra Buitrago, “no hay posibilidad” de exceptuar el cumplimiento de esa orden porque, técnicamente, están adscritos al sistema de cumplimiento de órdenes de Interpol.

“En este caso en particular, hay una orden vigente, al parecer, y digo al parecer porque no conozco la orden, pero en el procedimiento que desarrolla la Fiscalía general aducen que hay una orden vigente de Interpol; lo que se hace es cumplir el procedimiento de esa orden, que es obligatoria. Aquí no hay posibilidad de exceptuar el cumplimiento de esa orden, porque técnicamente nosotros estamos adscritos al sistema de cumplimiento de órdenes de Interpol”, detalló.

Sobre este tipo de procedimientos, indicó que la existencia de órdenes internacionales a través de la Interpol es “una consecuencia de adopciones y protocolos” que ha hecho el país y que responde “a una colaboración internacional frente a la efectividad de una serie de órdenes de captura que se han hecho en otras partes”.

Aclaró que no lo tienen todos los países, pero que hay una serie de estos que sí y donde sí funciona.

La ministra fue enfática al decir que no se pueden suspender las órdenes de captura de las autoridades extranjeras. Dijo que no se puede porque "ni siquiera es competencia colombiana".

"Hay casos que se debaten en otros países y hay órdenes de captura que se piden por otros países. Los países, obviamente, pertenecen al sistema Interpol y esto significa que hay una orden de captura que han dictado desde afuera; significa que la Interpol la cumple en el suelo donde está vigente el tema de la correspondencia con Interpol”, recalcó.

Y en ese caso en particular, el delito puede ser cometido en el extranjero y, entonces, aquí el tema es que yo no puedo suspender una orden de captura que ni siquiera es competencia colombiana o, dos, sí puedo suspender las órdenes colombianas, pero no puedo anular las órdenes extranjeras porque no tengo competencia describió.

Caso ‘Papá Pitufo’

La ministra destacó que, como parte de los mecanismos internacionales de protección, una solicitud de asilo como esta debe ser evaluada rigurosamente.

En este sentido, explicó que la persona que pide el asilo tiene que entregar los documentos para probar que las causas de la protección que pide “son políticas o delitos comunes y conexos”.

Tiempos y expectativas en la resolución

La ministra Buitrago mencionó que los tiempos estimados por el tribunal de Porto, Portugal, son de alrededor de 80 días para resolver la solicitud de asilo y, una vez definido esto, hay dos opciones: se le concede o se le niega, según precisó.

De ser negada la solicitud, la extradición podría proceder, siguiendo un protocolo que incluye múltiples fases judiciales y administrativas.

Uno de los interrogantes es si Colombia tiene capacidad de oponerse a la solicitud de asilo. La ministra esclareció que la normativa colombiana no permite tal oposición en este contexto, dado que el asilo es un derecho protegido internacionalmente.

Por eso, enfatizó que "la figura de asilo necesita ser aprobada o denegada con base en pruebas que legitimen la solicitud".