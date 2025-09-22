Nuevas versiones en el juicio al exdirector de La Picota por la fuga de alias 'Matamba'

Este lunes, en el complejo judicial de Paloquemao continuó el juicio en contra de Milton Libardo Jiménez, antiguo inspector de la cárcel La Picota en Bogotá por la fuga de Juan Lárrison Castro Estupiñán, alias 'Matamba'.

El narcotraficante logró escapar y evadir la estricta seguridad de la cárcel de la capital el 18 de marzo de 2022 y, hasta ahora, el único acusado es Milton Jiménez, señalado de haber facilitado la huida del capo.

Según la teoría del caso, Jiménez habría desactivado el sistema de seguridad y dejado abiertas varias rejas, lo que permitió que 'Matamba' recorriera ocho pisos del Pabellón de alta seguridad hasta abordar un vehículo que lo esperaba.

En la diligencia de hoy, la Fiscalía presentó al testigo Alexander Gómez, quien era comandante operativo en esa prisión para el momento de la fuga. Gómez aseguró que Jiménez era responsable de hacer el llamado a lista a las 7:00 de la noche en las celdas y verificar que los privados estuvieran en sus pabellones. Además, tenía a cargo personal y el deber de notificar cambios en los controles y actividades.



Sin embargo, los testimonios presentados sugieren que Jiménez no actuó solo, debido a que las llaves de la celda de 'Matamba' estaban en poder del pabellonero, no del inspector acusado.

Alias 'Matamba'. Foto: suministrada.

“Por protocolos ellos no manejan llaves, las maneja el personal de guardia que se encuentra en pabellón o en la reja, a no ser que haya una disposición por parte de la dirección general”, declaró uno de los testigos.

Durante la segunda parte del juicio contra Milton Jiménez, la Fiscalía también presentó como testigo al guardián de la cárcel La Picota Jhoan Sebastián Jiménez Sabogal. El testigo declaró que su versión dada en 2022, donde dijo que no se había presentado a recibir su turno de vigilancia esa noche por una indigestión no era cierta.

En el interrogatorio aclaró que en la noche del 17 de marzo, había salido del penal en su carro por petición de su compañero Johan Camilo, conocido como 'Soldado'. Aunque recordó que se trataba de un favor relacionado con una cuenta bloqueada, dijo que la diligencia había terminado en recoger al sargento Luis Ignacio Molano e ir a un establecimiento nocturno para departir.

Esa noche Sebastián Jiménez debía recibir su turno de guardia a medianoche, pero no fue hasta las 3:30 de la madrugada del 18 de marzo que regresaron a La Picota, tiempo durante el que su compañero Jeison Andrés Bernal Novoa asumió el turno de vigilancia.

Después de su testimonio, la Fiscalía anunció que no había más testigos para la jornada, por lo que la audiencia se retomará desde este martes, 23 de septiembre, a partir de las 8:00 de la mañana de manera virtual.