Ordenan cárcel y captura internacional para Carlos Mattos

Después de escuchar, durante casi dos horas, los argumentos de la abogada del empresario Carlos Mattos, Mildred Hartmann, sobre por qué no es necesaria una medida de aseguramiento contra su cliente, el juez 27 de garantías de Bogotá tomó la decisión inmediatamente de ordenar a cárcel preventiva para el empresario. Con la decisión la Fiscalía solicitó a la Interpol que expida orden de captura internacional a través de circular roja.



Esto, teniendo en cuenta que Mattos no compareció a la diligencia y que se encuentra en España.



El argumento principal es que representa un peligro para la sociedad.



“No respeta límites con el fin de no tener límites en su riqueza, por eso representa un peligro para la sociedad”, dijo el juez.



Añadió que, en libertad Mattos, podría obstruir el proceso. Esto, teniendo en cuenta la tesis de la Fiscalía de que al igual que el abogado capturado Alex Vernot puede tratar de inferir ilegalmente ante testigos en su contra.

La Fiscalía imputó en contumacia a Mattos por los delitos de cohecho, acceso abusivo al sistema informático, daño informático y utilización ilícita de redes de comunicaciones. Todo porque, según tres testigos en su contra, sobornó a funcionarios judiciales del juzgado sexto civil de Bogotá para que lo beneficiaran con la representación exclusiva de la marca Hyundai en Colombia.



Esos tres testigos que trajo la Fiscalía son: Edwin Fabián Macías Castañeda, auxiliar del Juzgado 6° Civil de Bogotá; Dagoberto Rodríguez Niño, oficial mayor del Juzgado 6 Civil del Circuito, y Luis David Durán Acuña, abogado de la firma automotriz del empresario Carlos Mattos en el caso Hyundai. Todos aceptaron cargos y negocian beneficios judiciales con la Fiscalía a cambio de información privilegiada sobre el caso.



A partir de este momento entonces Mattos deberá demostrar su inocencia tras las rejas.



Los hechos por los que es acusado Mattos



Dagoberto Rodríguez contó a la Fiscalía cómo supuestamente iniciaron los hechos.



“Fue contactado en octubre por dos compañeros (investigados) para que recibiera a una persona y se reunió cerca a los juzgados de la 10, centro de Bogotá, en una cafetería con el propio Carlos Mattos. Le dijo que necesitaba que le consiguiera una cita con su jefe el juez huertas”, leyó el fiscal del caso.



Días después, Dagoberto consigue la cita. “Los mandó a recoger con su conductor, los llevó hasta su apartamento en el norte de Bogotá y llegan a un acuerdo de 700 millones de pesos más una prima de éxito. Se les sostenía por un año: es decir, 1000 millones de pesos a cada uno, si la medida se sostenía por un año”, agregó



La medida cautelar otorgada a Mattos fue una millonaria indemnización de 35 millones de dólares.