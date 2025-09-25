Otro 'Brayan' interpone tutela contra el presidente Gustavo Petro por discriminación

John Brayan Ramírez Delgado interpuso una nueva acción de tutela en la que acusa al presidente Gustavo Petro de haber vulnerado sus derechos fundamentales al buen nombre y a la no discriminación.
El accionante sostiene que las palabras del presidente Petro, en las que afirmó que “en todo barrio popular hay un Brayan, que se lleva a las mujeres quién sabe a qué y después las deja embarazadas y botadas”, desataron una ola de burlas. Según relata, las redes sociales se llenaron de memes y videos que lo convirtieron a él, y a las personas con ese nombre, en objeto de bullying y discriminación.
En el documento, el ciudadano expone que sus condiciones de vida contradicen el estereotipo al que lo redujo el mandatario. “Soy un profesional graduado, con especialización, de buen estrato social y me caracterizo por el respeto hacia la mujer”, aseguró.
El demandante afirma que el impacto emocional ha sido devastador, al punto de afectar su salud mental. “El bullying, la discriminación y la estigmatización ocasionados por estas afirmaciones han afectado gravemente mi honor y honra; al punto de generar depresión y pensar en esconderme o dejar de existir”.
La tutela recuerda que el jefe de Estado tiene el deber constitucional de evitar cualquier forma de discriminación y solicita que se ordene a Petro la rectificación pública de sus palabras, las cuales fueron calificadas de clasistas y ofensivas por amplios sectores sociales y políticos.
Esta no es la primera acción judicial que enfrenta el mandatario por sus declaraciones. Otro ciudadano con el mismo nombre ya había acudido a los jueces, alegando afectaciones similares en su integridad y reputación. Dicha tutela fue admitida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogotá.