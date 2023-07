"Para Nicolás, Gustavo siempre fue su orgullo": Juan Fernando Petro, hermano del presidente

Juan Fernando Petro , hermano del presidente de la República, Gustavo Petro , y tío de Nicolás Petro, habló en Mañanas Blu sobre la situación de su sobrino tras su reciente captura por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Durante la conversación, Petro destacó la admiración que Nicolás siempre ha tenido por su padre, el presidente Gustavo Petro. Dijo que siempre lo ha visto como un ejemplo.

“Para Nicolás, el papá siempre fue su orgullo. Porque ese amor interno de hijo hacia padre incondicional no importa que mi papá sea esto, aquello, aquello. No importa si mi papá me maltrató o no, no importa si mi papá estuvo ajeno a mí en mi crianza, etc. Para Nicolás siempre fue un orgullo su papá. El verlo en televisión, el ver su carrera política, el ver cómo ascendía. Para Nicolás siempre eso fue un amor eterno. Entonces siempre estuvo desde el punto de vista de Nicolás en la perspectiva de querer ingresar a esa vida de su papá. Entonces colaboraba desde joven en ciertas campañas, en la manera en que podía hacerlo. Y así fue introduciéndose más hasta en el mundo de la política y bueno, hasta el día de hoy cada vez más inmerso en querer ayudarle a su papá en las campañas directamente. Y así poco a poco a través de los años lo hizo”, manifestó.

Juan Fernando, de hecho, reveló que su sobrino estuvo directamente involucrado y trabajó en la ejecución de la campaña presidencial pasada en la costa Atlántica. Destacó su esfuerzo y apoyo en la región, aunque reconoció que desconoce aspectos internos de la campaña.

Publicidad

“Él jugó un papel directo, todo el mundo lo supo en la costa Atlántica, se le metió de firme a la campaña, hasta donde todos vimos, hasta donde todos conocimos de manera normal, de manera abierta, transparente. Todos vimos a trabajar a Nicolás en la ejecución de la campaña en la costa, pues ya aquellas cosas que se producen internamente y en silencio que uno no puede conocer porque no vive uno 24 horas al día con una persona, pues ya son otras cosas, pero él siempre trabajó directamente en la campaña de manera eficiente. El cierre en Barranquilla lo organizó él y fue una cuestión apoteósica, como cualquier campaña que todos los medios estuvieron allí, vieron y se dieron cuenta y fue un éxito. Lo que pasará ya por dentro internamente pues no tengo ni idea, pero por lo menos en el aspecto externo de lo que se vio, él trabajó directamente de manera de frente, frentera, apoyando la campaña en la costa Atlántica”, dijo.

Sobre el aparente distanciamiento que ha tenido el presidente con su hijo al afirmar en un trino que debe responder por sus errore s, Juan Fernando Petro manifestó que es natural que eso suceda, sobre todo cuando se trata de una investidura tan importante como la del presidente de la República. En ese sentido, dijo que Nicolás se siente solo.

“Cuando uno se mete en un problema de esta naturaleza, por lo general la tendencia humana es que cuando tú estás bien, tienes todos los amigos del mundo, eso es, eso lo sabemos todos. Pero cuando tú caes en un problema, aquellos que parecen amigos, amistades, relaciones, empiezan a desaparecer. En la vida de todos los seres humanos, la naturaleza del amistad o del amor no es tan clara cuando tú estás en problemas, más bien ahí es donde empiezan a aparecer, hasta qué punto las personas se te acercan a ti por intereses particulares, y cuando tienes problemas, pues esos intereses no están en el radar de esas personas y se alejan, eso es algo que pasa en la vida de cualquier ser humano, no solamente lo que está pasando a nosotros ahora, sino a cualquier persona en cualquier parte del mundo”, enfatizó.