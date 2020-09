Patrullero Lloreda dice que Javier Ordóñez se golpeó solo contra las paredes del CAI

Según reveló Noticias Caracol, el patrullero Juan Camilo Lloreda, involucrado en el caso del abogado Javier Ordóñez, aseguró que durante el procedimiento policial que se realizó, Ordóñez se habría golpeado solo contra las paredes del CAI.

El relato, al que accedió Noticias Caracol, se da por medio de una conversación telefónica entre Lloreda y Armando Vergara, veedor de Derechos Humanos de la Policía. Durante la llamada, que duró cerca de 17 minutos, el patrullero contó su versión de los hechos que llevaron a la muerte del abogado.

Se pegó en la cabeza, entonces es ahí donde yo decidí no cogerlo más, yo dije ‘después va y dice que en el CAI fue que lo volví nada. Hicimos videos de cuando se estaba pegando (…) Ya esa época donde usted repartía leña y no pasaba nada ya pasó de moda, ya uno tiene que ser muy profesional en los procedimientos señaló lloreda.

También indicó que fue él quien le puso el taser a Ordóñez y explicó por qué lo usó durante el procedimiento policial, llevado a cabo en el barrio Villa Luz.

Yo, pero no se lo puse en el pecho, se lo puse en la paleta, se lo puse varias veces de apoyo, pero en las piernas sí creo que fue que se lo activé y en la espalda. Porque si, como le digo, uno no es tan salvaje y no le apunta a lo que es el cuello, la cabeza, los genitales. Zonas que usted sabe que le pueden afectar narró Lloreda.

Sobre la audiencia que se lleva a cabo en contra de Juan Camilo Lloreda y Harby Damián Rodríguez, ante la juez 29 penal con función de control de garantías, la Fiscalía sustentó por qué los patrulleros deben ser enviados a prisión.

“Las medidas no restrictivas de la libertad resultan insuficientes para cumplir con la medida de aseguramiento, pues no garantiza que los patrulleros Rodríguez Díaz y Lloreda Cubillos no interfieran en el normal desarrollo del proceso judicial, dejen de ser un peligro para la comunidad y/o garanticen la comparecencia de los imputados al proceso”, señaló la Fiscalía.