"Pensaron que era un ladrón": la defensa de capturados por asesinato de capitán Solano en Soacha

La Fiscalía le solicitó a la juez 6 de garantías de Soacha que envíe a la cárcel a Juan Sebastián Vélez Mesa, Michael Steven Vélez Mesa y Jesús Antonio Castillo Londoño, como presuntos responsables de los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas por el asesinato del capitán de la Policía Jesús Alberto Solano Beltrán, jefe de la Sijin de Soacha . Los abogados de los detenidos, que se declararon inocentes de los hechos, pidieron que se les deje en libertad.

El abogado Alirio Uribe presentó cuatro testimonios de personas que estuvieron en la escena del crimen, uno de ellos fue el de la pareja de Michael Steven Vélez, quien asegura que al capitán lo reducen porque la gente estaba gritando que se trataba de un ladrón.

“Cuando estaban pidiendo que lo cogieran, ellos entendieron que se trataba de un ladrón. Solicito que tenga en cuenta esos cuatro testimonios frente a un hecho que no tiene una inferencia razonable, o que había un móvil, no había ningún móvil, si Sebastián coge al presunto ladrón, no estoy diciendo que lo fuera, pero en ese momento el llamado era que era un presunto ladrón. Cuando él lo coge, el primer sorprendido es Sebastián, Sebastián no llevaba ningún arma, lo que hizo fue cogerlo y, cuando lo hizo, el capitán sacó la pistola y le pegó los disparos. Entonces mal podría decirse que Michael cuando se aproxima le dio una patada, en los videos no se ve, y la pregunta es: si fue Michael el que atendió a su hermano que estaba gravemente herido, no es Michael el que después se va al linchamiento del señor capitán ni el que lo apuñalaba, Michael lo que hace es recoger a su hermano”, dijo.

Por su parte, el abogado que representa a la Policía como víctima de los hechos y la abogada de la familia del capitán, hicieron la misma solicitud de la Fiscalía de que los envíen a la cárcel por considerar que representan un peligro para la comunidad.

Sin embargo, la Procuraduría, aunque estuvo de acuerdo con que envíen tras las rejas a los hermanos Vélez Mesa, solicitó que Jesús Antonio Castillo sea dejado en libertad porque –dijo- no hay pruebas que muestren una inferencia razonable de que el detenido haya estado involucrado en el homicidio.

La juez 6 de garantías de Soacha suspendió la diligencia para tomar la decisión sobre si envía o no a la cárcel a los tres hombres capturados. A las 9:00 de la mañana del sábado continúa la diligencia.

La narración de la Fiscalía sobre cómo fueron los hechos

El fiscal del caso narró los hechos por los que fueron capturados los tres jóvenes quienes, al parecer, hicieron parte de la multitud que, sin piedad, con golpes y armas blancas, acabaron con la vida del uniformado. Según la investigación, Juan Sebastián Vélez Mesa, uno de los capturados, fue el que con una patada redujo al uniformado y a partir de ese momento, “con sevicia el grupo de personas” acabó con su vida.

“Ya mermado por el cansancio y los golpes por las piedras lanzadas y los gritos que le decían que era un sapo de la Policía, fue impactado por una patada lanzada por Juan Sebastián Vélez Mesa quien lo hace caer, en ese instante, la víctima accionó su arma de dotación en tres ocasiones, alcanzando a impactar a esta persona”, dijo el delegado del ente acusador.

“Ya en el suelo, y en estado de indefensión, llegó Michael Steven Vélez Mesa el cual inició a golpear al capitán, después de otros segundos, arriban aproximadamente 20 personas, entre ellas, Jesús Antonio Castillo Londoño, las cuales, de forma brutal, golpean al uniformado con patadas y armas blancas”, narró el delegado.

Pero el fiscal fue más allá. Según la investigación, el grupo de personas lo golpeó sin piedad solo por el hecho de ser policía.

“Con sevicia, este grupo de personas ocasionaron sufrimiento excesivo a la víctima propinándole 6 heridas con arma blanca, golpes con rocas y palos, además de puños y patadas, fue una actitud despiadada de una multitud en contra de una sola persona con un ánimo frío de hacer daño excesivo solo por estar en frente de un uniformado”, dijo.