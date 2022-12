Piden revisar principio de oportunidad a Jaramillo y Ortiz por Fondo Premium

El abogado Francisco José Sintura señaló en Blu Radio que sus representados consideran que es un despropósito que la Fiscalía General de la Nación otorgue un principio de oportunidad a Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, principales responsables del descalabro del Fondo Premium.



Para Sintura, este compromiso firmado por el ente acusador no cumple con el objetivo para el cual fue creado y agregó que se estaría premiando a estas dos personas garantizándoles que la justicia no los va a seguir persiguiendo.



“Más que un tema de garantías lo que nosotros hemos considerado es que otorgar un principio de oportunidad a estas personas, dos cabecillas que se dedicaron a estafar a un gran número de colombianos, no entendemos por qué otorgarle la inmunidad por parte de la Fiscalía, no solo es un ofrecimiento ilegal, sino inconveniente e innecesario”, dijo Sintura.



Así mismo, este abogado considera que es conveniente que el nuevo fiscal general, Néstor Humberto Martínez, revise este acuerdo para establecer si fue apropiado el uso de esta figura.



“Debería ser el fiscal electo Néstor Humberto Martínez quien valore la pertinencia, la legitimidad, la legalidad, de otorgar un principio en las condiciones que la Fiscalía lo está ofreciendo”, agregó.



“El fin del principio de oportunidad es desarticular organizaciones criminales como un reconocimiento de la inoperancia del aparato de justicia ofreciendo inmunidad a quien delatara cómo operaba la organización criminal, y aquí ya los cabecillas se han delatado (…) No puede ocurrir que exista impunidad sin que exista reparación total a las víctimas”, agregó el apoderado.



Sintura señaló que los agentes liquidadores en ambos casos, Interbolsa y Fondo Premium, solo poseen los bienes que fueron embargados y que hacían parte de los activos de ambas firmas, y aseguró que del patrimonio personal de los implicados, Tomas Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, no se ha recuperado ningún bien para reparar a las víctimas.



“Que Ortiz, Jaramillo y Maldonado devuelvan con sus propios bienes, eso no ha ocurrido, de sus propios patrimonios nada, solo lo que ha sido parte de embargo pro las autoridades, acciones de algunas compañías, un apartamento a Jaramillo, los bienes que se encontraban en el momento de liquidación como activos de Interbolsa y activos del Fondo Premium, pero voluntariamente no han devuelto nada”, dijo Sintura.