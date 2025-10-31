Policía: “Estamos a unas tres capturas del máximo responsable del asesinato de Miguel Uribe”

Han pasado casi cinco meses desde el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio, y las autoridades aseguran estar cada vez más cerca de esclarecer la cadena criminal que condujo a su muerte. En entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, confirmó que las pesquisas han permitido la captura de nueve personas vinculadas al hecho y que el país podría estar “a unas tres capturas del máximo responsable”.

“En cinco meses hemos capturado nueve personas y esta es la captura más importante, teniendo en cuenta que alias 'El Viejo' era la conexión entre la Segunda Marquetalia y el grupo delincuencial que planeó y ejecutó el magnicidio”, afirmó Cristancho.

Según la investigación, el crimen habría sido ordenado por estructuras asociadas a las disidencias de las FARC, específicamente la Segunda Marquetalia, comandada por Iván Márquez.



Alias 'El Viejo': la pieza clave entre Bogotá y Caquetá

El detenido alias El Viejo, descrito por la Policía como un delincuente con más de 25 años de trayectoria criminal, se convirtió en el eje de la conexión entre los grupos armados del sur del país y las redes criminales de Bogotá. Su control se extendía por las localidades de Ciudad Bolívar y Usme, donde dominaba el microtráfico, el tráfico de armas y el reclutamiento de menores de edad.

“Alias El Viejo generaba el control del expendio de estupefacientes en Usme y Ciudad Bolívar, además del tráfico de armas y el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes”, explicó el general Cristancho. De acuerdo con la Fiscalía, este hombre habría recibido órdenes e instrucciones directas de emisarios de la Segunda Marquetalia, quienes le habrían pagado para ejecutar el atentado contra el congresista. Tras el crimen, El Viejo y sus cómplices habrían celebrado en un bar del centro de Bogotá, antes de ocultarse en el departamento del Meta.



Alias 'El Viejo', clave en crimen contra Miguel Uribe X: @DirectorPolicia

La ruta del crimen: de la planeación a la fuga

Las autoridades revelaron que las labores de inteligencia permitieron determinar que alias 'El Viejo' estuvo presente en al menos una reunión pública de Miguel Uribe, meses antes del atentado.

Técnicamente, por el tema de las antenas del celular, se puede evidenciar que los números telefónicos de alias El Viejo coincidieron con los del esquema del senador en esa fecha señaló el oficial.

El seguimiento también permitió reconstruir el itinerario posterior al crimen. Tras ordenar a sus cómplices “cambiar la apariencia, romper los celulares y destruir las tarjetas SIM”, El Viejo huyó hacia una vereda del municipio de Puerto Lleras (Meta), donde fue finalmente capturado.

“Después del hecho lamentable, ese mismo día se reúnen en un bar a celebrar. Él da órdenes de cambiar su apariencia y posteriormente se oculta en los Llanos Orientales”, relató Cristancho.

La Segunda Marquetalia bajo la lupa

La línea investigativa más fuerte apunta hacia la Segunda Marquetalia, facción disidente de las FARC que, según la Fiscalía, mantiene vínculos con organizaciones del narcotráfico. De acuerdo con el presidente de la República, este grupo se habría reunido con el Clan del Golfo y otras estructuras criminales para coordinar acciones destinadas a desestabilizar el proceso electoral.

Aunque aún no se ha establecido si existió una comunicación directa entre 'El Viejo' e 'Iván Márquez', el general Cristancho confirmó que la conexión con el Frente Teófilo Forero en el Caquetá es evidente. Alias 'Katherine', una de las capturadas, recibió instrucciones de viajar a Belén de los Andaquíes, zona bajo influencia de ese frente”, explicó.

Iván Márquez anuncia la creación de la Segunda Marquetalia. Foto: captura video suministrado

Tres capturas para llegar a la cúspide

Con nueve personas detenidas y varias órdenes de captura en curso, la Policía y la Fiscalía aseguran que el esclarecimiento total del crimen está próximo. “Creo que estamos a unas tres capturas más del máximo responsable”, enfatizó Cristancho, quien ratificó el compromiso institucional para desmantelar la red criminal detrás del asesinato.