Gobierno saca a 'Iván Márquez' de las mesas de paz tras casi un año de ausencia

Once meses después de su última aparición en las mesas de diálogo, el Gobierno decidió quitarle el reconocimiento como negociador de paz a 'Iván Márquez', jefe de la disidencia de las Farc conocida como la Segunda Marquetalia.

La decisión fue adoptada mediante una resolución presidencial que deja sin efecto su condición de delegado en los procesos de paz con ese grupo. Según el Gobierno sustentó la medida en la ausencia prolongada de Márquez y en su permanencia en actividades armadas.

Márquez no participaba en las conversaciones desde noviembre de 2024, cuando se registró su última intervención en las mesas. Desde entonces, su paradero ha sido incierto y las comunicaciones con los equipos negociadores se interrumpieron por completo.

'Iván Márquez' Foto: AFP

Con la medida, el Gobierno le retira los beneficios y garantías jurídicas asociadas a su condición de negociador y lo excluye oficialmente de los diálogos de paz. La decisión se da en medio de una revisión del proceso con la Segunda Marquetalia, que atraviesa divisiones internas y pérdida de presencia en varios territorios.



'Iván Márquez' fue uno de los principales firmantes del Acuerdo de Paz de 2016, pero regresó a la clandestinidad en 2019, argumentando incumplimientos del Estado. Su retiro como negociador marca un nuevo punto de quiebre en la estrategia de “paz total” impulsada por el Gobierno.