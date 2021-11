Policía explica condecoración a agentes investigados por muerte de manifestantes en 2020

Tras la capturan a 13 jóvenes de Primera Línea de Bogotá y Medellín por supuestos actos de violencia, a quienes se les señala de al menos tres delitos cometidos durante protestas del paro nacional , la Policía detalló los casos y, además, explicó por qué se condecoró a agentes involucrados en hechos de exceso de fuerza en las manifestaciones.

El general Eliécer Camacho, comandante de la Policía de Bogotá, dijo en Mañanas BLU que los capturados se investigan por afectaciones a funcionarios de la fuerza y por algunas “actividades contra el sistema masivo de transporte, no solo es un caso, sino en diferentes acciones violentas en las que participaban”.

Sobre las denuncias de abuso policial y las revelaciones sobre la condecoración a algunos agentes investigados por estos hechos en la capital del país, el general Camacho aseguró que los casos los tiene la Fiscalía y Procuraduría.

“Hasta el momento no tienen ninguna restricción, están prestando su servicio, son miembros activos de la Policía”.

Aclaró que las condecoraciones se hicieron por hechos sucedidos “antes de lo que pasó en septiembre”, en actividades meritorias antes de eso y que “no tienen nada que ver” con las protestas de ese mes.

“Yo no estoy felicitando por ningún hecho de 2020, ellos están trabajando como policías, haciendo actividades propias en la ciudad. Tengo que presumir inocencia hasta que el debido proceso y audiencias demuestren lo contrario”, aseveró.

“Hay parámetros, si ellos tienen un pliego de cargos o una investigación, una apertura ya no preliminar, sí habría restricción, pero mientras no tengamos esas restricciones ellos se pueden condecorar o felicitar. Hay una presunción de inocencia, no hay elementos para sacarlos de su servicio”, añadió.

Capturas a miembros de Primera Línea

“Los elementos probatorios son bastante fuertes (…) El solo hecho de atacar a miembros de las fuerzas policiales e incinerar un bus, por eso la audiencia de legalización de captura, porque las pruebas mostradas al juez son contundentes, más adelante se mostrarán más”, explicó el general Eliécer Camacho.

Sobre las pruebas, comentó que se encontró combustible, lanzamiento de bombas molotov, “son un peligro, inclusive, lanzamiento de ácido. Será un juez quien tome la decisión final”.

