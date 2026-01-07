En vivo
Blu Radio  / Judicial  / Policía investiga la muerte de un hombre que se drogó en vivo durante un supuesto reto en internet

Policía investiga la muerte de un hombre que se drogó en vivo durante un supuesto reto en internet

El hombre, que vivía en un piso junto a su madre, fue localizado sin vida en su casa, tras grabarse consumiendo drogas y alcohol en la madrugada del 30 al 31 de diciembre.

consumo de drogas.jpg
Blu Radio. Consumo de drogas // Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 7 de ene, 2026

