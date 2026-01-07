Policía investiga la muerte de un hombre que se drogó en vivo durante un supuesto reto en internet

La Policía investiga las circunstancias de la muerte de un hombre de 37 años en España, que falleció tras retransmitir en directo por internet cómo se drogaba y bebía alcohol, en el marco de un supuesto reto que le plantearon otros internautas.

El hombre, que vivía en un piso junto a su madre en Cataluña (nordeste), fue localizado sin vida en su casa, tras grabarse consumiendo drogas y alcohol en la madrugada del 30 al 31 de diciembre.

La Policía, que está a la espera de los resultados de la autopsia, ha abierto una investigación para aclarar los hechos, según han informado a EFE fuentes cercanas al caso.

Foto: Pexels.

En el marco de la investigación abierta para tratar de determinar si se puede perseguir penalmente alguna de las conductas vinculadas al contexto de esta muerte, la Policía está buscando testigos, recabando información sobre las personas que siguieron la retransmisión y tratando de acceder a imágenes del directo.



El suceso se produce apenas unos meses después del fallecimiento del 'streamer' francés Raphaël Graven en circunstancias similares.

Raphaël Graven, conocido en internet como Jean Pormanove, era sometido a humillaciones y vejaciones en Kick, una plataforma de transmisión en directo.