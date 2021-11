Presidencia y J Balvin niegan que canción 'Perra' viole derechos de la mujer

La canción titulada ‘Perra’, compuesta por la artista Tokischa e interpretada por el cantante colombiano J Balvin , no contiene expresiones precisas, directas e inequívocas dirigidas a afectar el buen nombre, honra, igualdad y dignidad del accionante o de las comunidades negras o afrodescendientes.

Así lo señaló el defensor del cantante ante el Consejo de Estado, al solicitar a esa alta corporación que declare improcedente la tutela que interpuso el señor Leonardo Santo Petro, en contra del presidente Iván Duque y del intérprete de música urbana, a quienes acusó de permitir que se difame del buen nombre de las mujeres al hacerlas parecer como animales y esclavas, lo cual violaba los derechos de la mujer.

El abogado, Diego Ortega, aseguró que “ni en la letra de la canción compuesta por la artista Tokischa e interpretada por J. Balvin, ni en el video de la misma, existen afirmaciones, menciones o comentarios explícitos o insinuados referentes al demandante, Leonardo Santo Petro, ni existe evidencia en la que se demuestre que realizó alguna gestión de reclamo, denuncia o queja orientada a que las plataformas digitales revisaran o eliminaran el contenido publicado por el artista”.

Por su parte, la Presidencia señaló que en Colombia no puede haber censura y por tanto solicitó al Consejo de Estado que declare improcedente la acción.

“No cabe sanción alguna por parte de la Presidencia contra el señor J. Balvin, y los daños y perjuicios a los que hace referencia el demandante deben ser solicitados ante un juez de la República para que reconozca si se está o no frente a conductas discriminatorias que deban ser reparadas”, señaló la Presidencia.

A las respuestas anteriores se sumaron organizaciones sociales como El Veinte en la que consideran que “el hecho de intervenir en favor de que de la acción impetrada no sea concedida, no guarda relación alguna con el contenido específico de la canción ‘perra’, sino con el firme convencimiento de que la discusión sobre la letra y mensaje que brinda una obra creativa o artística -sea musical o de otro tipo- no debe darse en instancias judiciales, sino en el debate público”, señala la organización social defensora del derecho a la libre expresión.

