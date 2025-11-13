En vivo
Procuraduría impone cargos a contralor del Amazonas por presunto abuso de poder

El funcionario le habría exigido a un contratista por medio de amenazas que realizara la terminación de un contrato por prestación de servicios, que es considerado una falta disciplinaria gravísima.

