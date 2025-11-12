Procuraduría abrió investigación contra Alethia Arango, vinculada al escándalo de la UNGRD

La Procuraduría General de la Nación decidió dar apertura a una investigación disciplinaria en contra de Alethia Arango, exsubdirectora de la Unidad Nacional para Gestión del Riesgo de Desastres y exfuncionaria de la Alcaldía de Medellín, por su supuesta participación en el escándalo de presunta corrupción liderado por Olmedo López.

La investigación se habría generado después de que el exasesor jurídico de la UNGRD, Pedro Rodríguez, entregara desde la cárcel una matriz de colaboración a la Fiscalía General de la Nación en donde revela el supuesto entramado de direccionamientos de contratos, sobrecostos y otros en donde fue mencionada Alethia Arango.

El concejal de Medellín, Alejandro de Bedout, le pidió a la mujer, que trabajó en la administración de Daniel Quintero, que se decida a hablar sobre las posibles faltas disciplinarias en la adjudicación y manejo contratos de la UNGRD y que aproveche para dar información sobre presuntas irregularidades cuando estuvo en la Alcaldía de Medellín.

"Prenda el ventilador, cuente todo lo que sabe, lo que vio y lo que le ordenaron. Cuente lo que tuvo que hacer, tanto en la Alcaldía de Medellín como en la UNGRD. Busque beneficios jurídicos con principios de oportunidad antes de que sea tarde. No se hunda sola", manifestó el concejal.



Hay que recordar que se ha mencionado que Arango era una pieza de Quintero dentro de la UNGRD, versión que ha sido desmentida en repetidas ocasiones por el exmandatario de Medellín. Sin embargo, en lo que sí está involucrada es en el presunto caso de corrupción de Aguas Vivas en donde ya la Procuraduría General de la Nación le formuló cargos.

Por ahora y como se lee en la decisión del Ministerio Público, el proceso avanzará con la práctica de algunas pruebas y escuchando las versiones de Arango para que se esclarezca los hechos investigados por presunta corrupción en la UNGRD.