Procuraduría indaga a exministra de educación por irregularidades en elección del rector de UNAL

Procuraduría indaga a exministra de educación por irregularidades en elección del rector de UNAL

Se abrió investigación disciplinaria contra la exministra Aurora Vergara y varios miembros del Consejo Superior de la Universidad Nacional por las presuntas irregularidades en el proceso de elección de rector de la institución.

