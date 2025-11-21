Procuraduría indaga a exministra de educación por irregularidades en elección del rector de UNAL

La decisión del Consejo de Estado de anular la resolución con la cual fue designado Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional sigue teniendo desarrollos, uno de esos, tiene que ver con el anuncio que hizo este viernes la Procuraduría General de la Nación sobre una indagación contra la exministra de Educación Aurora Vergara y cinco miembros del Consejo Superior Universitario(CSU) por las presuntas irregularidades en la elección del rector de esa institución.

El proceso disciplinario se centra en la sesión del 21 de marzo de 2024, cuando el CSU eligió inicialmente a Ismael José Peña Reyes como rector para el periodo 2024–2027.

José Ismael Peña Foto: Universidad Nacional.

No obstante, la decisión fue revertida posteriormente mediante un procedimiento que, según el Ministerio Público, habría modificado de manera irregular las normas vigentes, lo que permitió la designación de Leopoldo Múnera.

Lo que señala la Procuraduría es que e Vergara, en su calidad de presidenta del CSU, se habría negado a firmar el acta de elección de Ismael Peña, pese a que, según el organismo de control, la designación se ajustaba al reglamento universitario.



Asimismo, el ente disciplinario cuestiona que los demás integrantes del Consejo Superior Universitario suscribieran las resoluciones 067 y 068 del 6 de junio de 2024, actos que dieron sustento normativo a la elección de Múnera, decisión que ya había generado controversias internas y acciones judiciales.