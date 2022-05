Procuraduría pide a Consejo de Estado declarar improcedente tutela contra la suspensión de Quintero

La Procuraduría General de la Nación, por medio de un concepto que le envió al Consejo de Estado, por el estudio de tres tutelas contra la decisión que suspendió del cargo a Daniel Quintero, le pide al alto tribunal declarar improcedente la petición hecha por Javier Ibañez, un ciudadano que afirma que esta suspensión está atentando contra la democracia y el voto de los electores de Medellín.

“Afrenta a la voluntad de los electores de Medellín, y manda un mal precedente a la tradición del Estado Social de derecho que goza nuestra democracia colombiana”, señaló Ibañez. Además, indicó que Juan Camilo Restrepo no pertenece al mismo movimiento político de Quintero, por lo que se vulneró la Constitución Política con esta designación que hizo el presidente Iván Duque.

Publicidad

Sin embargo, la Procuraduría respondió diciendo que la tutela no reúne los requisitos para ser estudiada y que se trata de apreciaciones subjetivas.

“Así las cosas, es evidente que, respecto de los derechos del señor Daniel Quintero Calle que presuntamente han sido vulnerados, el escrito de tutela no reúne los requisitos establecidos por la Corte Constitucional en materia de legitimación en la causa por activa, toda vez que, al no acreditarse la calidad de representante legal, apoderado judicial o agente oficioso del titular de los mismos, es evidente que no le asiste al accionante, basado en apreciaciones subjetivas y motivaciones personales, facultad sustancial para solicitar la protección inmediata de derechos ajenos".

"Finalmente, es necesario tener en cuenta que, tanto el señor Daniel Quintero Calle, como el movimiento político por medio del cual fue electo, presentaron acción de tutela ante el Consejo de Estado bajo los mismos presupuestos fácticos que nos ocupan (amparo de los derechos al debido proceso, a elegir y ser elegido, igualdad, etc.)”, señala la Procuraduría.

Publicidad

Le puede interesar: escuche el podcast Historia detrás de la historia