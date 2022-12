“Que me cuide”: fiscal denuncia amenaza de abogado de Oneida Pinto

En la audiencia de medida de aseguramiento contra la exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto, la fiscal del caso dijo que la sindicada aún está "vigente y podría alterar los materiales probatorios". Asimismo, habló de la dificultad en conseguir los testigos porque estos temen por su seguridad.

La exgobernadora es señalada por, presuntamente, apropiarse de dineros concernientes a dos proyectos viales en Albania, La Guajira, los cuales tuvieron un costo cercano a los 12.595 millones de pesos. Según la Fiscalía, más de la mitad de esos recursos no fueron destinados a las construcciones en las vías.

La representante del ente acusador reveló un testimonio entregado por William Bolaños, vinculado por la Fiscalía a la presunta banda criminal comandada por Pinto, en donde dijo que ella los había mandado a llamar y les habría dicho "que las cosas se iban a poner feas, que mientras ella arreglaba las cosas lo mejor era que nosotros huyéramos. Nos entregó 10 millones de pesos, el recurso lo entregan fuera de la Gobernación”.

Por su parte, la fiscal del caso denunció presuntas amenazas que el abogado de Pinto le habría hecho.

"El señor Antonio Luis González, abogado de Oneida Pinto, me dice de antemano que La Guajira es una región muy complicada, que yo conozco los temas de seguridad, que me cuide, que habían matado a un abogado la semana pasada, pero que me cuide que yo soy muy joven", aseguró la fiscal.

Tras más de tres horas de audiencia, decenas de pruebas entregadas por la Fiscalía y las graves afirmaciones en contra del abogado defensor, este tomó la palabra de manera arbitraria para exigirle respeto a la fiscal y pedir que se suspendiera la audiencia, aludiendo necesitar tiempo para analizar las evidencias. Por este motivo la diligencia fue aplazada para el próximo viernes en horas de la mañana.

