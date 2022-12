¿Qué pasará con las decisiones del fiscal anticorrupción capturado?

El próximo 14 de julio, en el Tribunal Superior de Bogotá, se realizará la audiencia en la que la Fiscalía le imputará al exdirector de la unidad anticorrupción de la Fiscalía Luis Gustavo Moreno el delito de concusión.



Entretanto, el ente acusador anunció que se revisarán decisiones que tienen que ver con las investigaciones de Córdoba y La Guajira, en particular en las que aparece el mencionado el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons y que, al parecer, fueron objeto de favores de Luis Gustavo Moreno.



Incluso, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Moreno habría ayudado a que algunos de los investigadores no trabajaran en los procesos contra el exgobernador.



La orden era "llenar de trabajo a los investigadores para que no se pudieran concentrar en el caso contra Lyons", señala el documento del Departamento de Justicia.



La decisión se da por cuenta de pruebas aportadas por Estados Unidos y algunas recaudadas en el allanamiento a su oficina y su casa, en el norte de Bogotá.



Cabe aclarar que entre las funciones de Moreno estaba coordinar y orientar las investigaciones, pero las decisiones eran adoptadas por los fiscales de la unidad, por eso no todas las decisiones serán revisadas.



Finalmente, no se descarta que se adelanten investigaciones internas para determinar la responsabilidad de más funcionarios en las presuntas irregularidades que ahora tienen a Moreno a un paso de la extradición.