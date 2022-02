Quienes robaron casa de investigador del caso 'Otoniel' iban por la grabación: comisionado Valencia

El integrante de la Comisión de la Verdad Alejandro Valencia Villa dijo que el robo de grabadoras digitales y un computador de la casa de uno de los investigadores de la entidad tenía como objetivo la grabación de una entrevista de cuatro horas con Dairo Antonio Úsuga alias 'Otoniel, exjefe del Clan del Golfo.

"Se llevaron las grabadoras, los aparatos con los cuales nosotros estamos desarrollando la entrevista. Se robaron también su celular personal y un computador que no era de la comisión ni del investigador, sino de una persona que estaba en el apartamento. Lo que nos da a entender el CTI es que se trata de un robo hecho por profesionales. Efectivamente fueron por eso. Esperamos que las autoridades competentes adelanten la investigación respectiva", sostuvo el comisionado.

El hurto se produjo el pasado viernes , por parte de un grupo de ladrones que entraron por la fuerza a la vivienda del investigador Andrés Celis Rodríguez, quien estuvo con el comisionado Valencia durante la entrevista a 'Otoniel'.

De acuerdo con el comisionado Valencia Villa, la aplicación de protocolos de seguridad permitió que la información no se perdiera . Dentro de los temas que abordó el exjefe del Clan del Golfo están revelacione sobre nexos con varios grupos armados ilegales e integrantes de la fuerza pública.

"A medida que se van haciendo las sesiones, la información se va guardando , con un procedimiento que usamos nosotros para custodia de la misma. Creemos que (los ladrones) iban por la sesión del viernes, que fue de cerca de cuatro horas. Todas las sesiones son importantes, nosotros estamos avanzando en la historia de vida, porque fue una persona que estuvo vinculada 35 años en el conflicto armado , con varios grupos armados ilegales, incluyendo el paramilitarismo, en varias regiones del país. Nosotros estamos haciendo una entrevista muy minuciosa, en línea de tiempo para saber, preguntarle a él infinidad de cosas. En ese sentido la entrevista es lenta, pues son 35 años", detalló.

"En la entrevista se hace referencia a muchos temas a muchas situaciones. Nosotros venimos exigiendo de manera repetida que esta se tiene que dar en unas mejores condiciones de confidencialidad y privacidad. Eso ha hecho que temas muy delicados todavía no los hayamos abordado. Sobre todo los temas más vinculados a los entramados de responsabilidades, porque efectivamente no hay condiciones en la Dijin . El sitio está lleno de cámaras y él no se siente tranquilo, nosotros tampoco. Él dice que debe haber micrófono, que deben estar escuchando, que hay muchas cámaras, él dice, aquí no puedo hablar con la suficiente libertad ni tranquilidad. Obvio que estamos abordando muchas cosas, todas vinculadas al conflicto armado", añadió Valencia Villa.

Responde la Dijin

El director de la Dijin, general Fernando Murillo, director de la Dijin, insistió en que la versión entregada por alias 'Otoniel' este jueves se suspendió debido a información de inteligencia que alertó sobre un presunto plan de fuga.

"Son varios planes de fuga los que hemos descubierto en estos 120 días. Un plan de fuga que nos lleva aumentar la seguridad. Nosotros tenemos todos los mecanismos de prevención y disuasión. Tenemos los mejores hombres hoy custodiando a 'Otoniel'", declaró el oficial.

