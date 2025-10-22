Radican ponencia de archivo a la ley de sometimiento presentada por el Gobierno

Los representantes a la Cámara José Jaime Uscátegui, Julio César Triana, Marelen Castillo y Juan Daniel Peñuela radicaron una ponencia de archivo para el proyecto de ley de sometimiento presentado por el Gobierno. Esta iniciativa busca otorgar beneficios jurídicos a miembros de grupos y bandas delincuenciales que hacen parte de la llamada paz total, siempre y cuando se logren acuerdos con dichas estructuras.

Además, también contempla beneficios para personas judicializadas en el marco de las protestas sociales.

Esta iniciativa comenzará su trámite en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

“No puedo estar de acuerdo con más impunidad, ni con seguirle haciendo el juego a los amigos del pacto de La Picota. Este proyecto pretende premiar criminales y dejarles incluso el dinero ilegal que le arrebataron al pueblo colombiano. Confío en que la Comisión Primera archive unánimemente este adefesio de impunidad total”, aseguró el representante José Jaime Uscátegui.



Por su parte, el representante Julio César Triana señaló: “Este proyecto no garantiza verdad ni reparación a las víctimas, debilita las instituciones judiciales y confunde la paz con la negociación de privilegios para quienes han sembrado violencia. La verdadera paz no se construye cediendo ante el crimen, sino fortaleciendo la ley, protegiendo a las víctimas y defendiendo el Estado de Derecho”.