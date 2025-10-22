En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Absolución Álvaro Uribe
Lista Clinton
Pelea Petro - minvivienda
General William Rincón

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Radican ponencia de archivo a la ley de sometimiento presentada por el Gobierno

Radican ponencia de archivo a la ley de sometimiento presentada por el Gobierno

La iniciativa iniciará su trámite en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

290964_Comisión Primera de la Cámara de Representantes - Foto: MinInterior
Comisión Primera de la Cámara de Representantes - Foto: MinInterior
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 22 de oct, 2025

Los representantes a la Cámara José Jaime Uscátegui, Julio César Triana, Marelen Castillo y Juan Daniel Peñuela radicaron una ponencia de archivo para el proyecto de ley de sometimiento presentado por el Gobierno. Esta iniciativa busca otorgar beneficios jurídicos a miembros de grupos y bandas delincuenciales que hacen parte de la llamada paz total, siempre y cuando se logren acuerdos con dichas estructuras.

Además, también contempla beneficios para personas judicializadas en el marco de las protestas sociales.

Vea también

  1. Ministro de Justicia, Eduardo Montealegre
    Ministro de Justicia, Eduardo Montealegre
    Foto: Blu Radio
    Nación

    Congresista Rueda pide a minJusticia rectificar acusación de supuesta dilación a ley de sometimiento

  2. Corte Suprema de Justicia.
    Corte Suprema de Justicia.
    Foto: Corte Suprema
    Nación

    Corte Suprema no apoyará la polémica Ley de Sometimiento impulsada por el Gobierno

Esta iniciativa comenzará su trámite en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

“No puedo estar de acuerdo con más impunidad, ni con seguirle haciendo el juego a los amigos del pacto de La Picota. Este proyecto pretende premiar criminales y dejarles incluso el dinero ilegal que le arrebataron al pueblo colombiano. Confío en que la Comisión Primera archive unánimemente este adefesio de impunidad total”, aseguró el representante José Jaime Uscátegui.

Por su parte, el representante Julio César Triana señaló: “Este proyecto no garantiza verdad ni reparación a las víctimas, debilita las instituciones judiciales y confunde la paz con la negociación de privilegios para quienes han sembrado violencia. La verdadera paz no se construye cediendo ante el crimen, sino fortaleciendo la ley, protegiendo a las víctimas y defendiendo el Estado de Derecho”.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Gobierno nacional

Paz total

Publicidad

Publicidad

Publicidad