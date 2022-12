Red de Veedurías pedirá pérdida de investidura de Musa Besaile

La Red de Veedurías Ciudadanas radicará este miércoles ante el Consejo de Estado una demanda de perdida de investidura en contra del senador Besaile y una denuncia en contra del magistrado Gustavo Enrique Malo ante la comisión de acusación de la Cámara de Representantes.



Malo es quien hoy tiene el caso de Musa Besaile por parapolítica que aún no se ha definido a pesar que la indagación está abierta hace más de 10 años.



Le puede interesar: Video: El exfiscal Luis Gustavo Moreno me extorsionó: Musa Besaile.



Esto, luego de las declaraciones de Musa Besaile ante la Corte Suprema de Justicia en la que admitió haber pagado 2.000 millones de pesos en su momento para que no lo capturaran.



