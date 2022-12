Retrasan audiencia de exministro Arias en caso de extradición en EE.UU.

Un juez federal en EE.UU. postergó para el 23 de noviembre una audiencia solicitada por la defensa del exministro Andrés Felipe Arias, detenido en Miami (Florida) y quien enfrenta la extradición a Colombia.



Ante una petición de la Fiscalía de EE.UU., el juez John O'Sullivan cambió del 17 al 23 de noviembre la audiencia, según documentos judiciales a los que Efe tuvo hoy acceso.



Se trata de una audiencia de emergencia que se convocó tras una petición de la defensa de Arias, que en octubre argumentó que el magistrado no puede decidir sobre su extradición porque carece de jurisdicción.



O'Sullivan estableció una duración de una hora para dicha audiencia, con 30 minutos para cada una de las partes.



La defensa de Arias alega que el tratado de extradición entre Colombia y Estados Unidos no está vigente, como señalan varias webs oficiales de ambos países, porque no fue ratificado por la parte colombiana y, por lo tanto, la Justicia estadounidense no tiene jurisdicción en el caso ni puede mantener detenido a Arias.